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WTA
22 августа 2022, 20:48 | Обновлено 22 августа 2022, 20:50
826
8

Шестое поражение подряд. Ястремская проиграла матч, который длился два дня

Украинка без шансов уступила француженке Ализе Корне в Кливленде

22 августа 2022, 20:48 | Обновлено 22 августа 2022, 20:50
826
8
Шестое поражение подряд. Ястремская проиграла матч, который длился два дня
Instagram. Даяна Ястремская

В 1/16 финала хардового турнира WTA 250 в американском Кливленде украинка Даяна Ястремская (WTA 86) проиграла француженке Ализе Корне (WTA 37) в двух сетах. 

Следует отметить, что матч длился два дня! После первого сета игра была прервана из-за дождя. Спортсменки провели на корте 1 час 12 минут чистого времени.

Это 6-й проигранный матч для Даяны подряд. Ястремская не побеждает уже больше двух месяцев.

WTA 250. Кливленд (США). Хард

Женщины. 1/16 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Ализе Корне (Франция) [8] – 2:6, 1:6

Далее в 1/8 финала француженка Ализе Корне сыграет с Кларой Таусон из Дании (WTA 58).

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Ализе Корне Даяна Ястремская WTA Кливленд
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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Santk86
Два дня Даяна играла матч, что вчера ,что сегодня игры просто не было, одни мучения, куда Ястремская все растеряла, просто диву даешься, так безвольно, без характера она еще не играла.  
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+4
Александр Науменко
Сьогоднішня Даяна- головний біль для букмекерів, що не поставиш проти, все зіграє.
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+3
Александр Ад
Вже терминово ій треба до психолога,психиатра та офтальмолога...Голова якось працюе.думки нормальні но руки не слухаються,і з габаритамі корту великі проблеми
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+2
chevars
Дивився останні гейми. Особисто мені сподобався останній гейм матчу. Даяна вже майже намацала свою подачу, намагається грати  гостро, але до цього ще технічно не готова. Можливо Даяні слід пограти на ITF турнірах
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Arctic
Потрібні кардинальні зміни  в голові і в самій грі!
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+1
Michael Savchyn
сил Даяні, бо цей жереб був більш-менш...
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0
Выталкиватель парашутистов
Вы все не там ищите причину поражений Ястремской. Вспомните Шарапову, ничего ее судьба вам не напоминает? Один к одному, как их обеих поймали на допинге. Оказывается играть без него и с ним - две большие разницы, как говорят в Одессе. Это как Феррари залить бензин А-76, с виду все в порядке, а мотор не тянет, хоть с десяток психологов и тренеров по физухе нанимай, не в коня корм, была такая поговорка.
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-1
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