Шестое поражение подряд. Ястремская проиграла матч, который длился два дня

В 1/16 финала хардового турнира WTA 250 в американском Кливленде украинка Даяна Ястремская (WTA 86) проиграла француженке Ализе Корне (WTA 37) в двух сетах.

Следует отметить, что матч длился два дня! После первого сета игра была прервана из-за дождя. Спортсменки провели на корте 1 час 12 минут чистого времени.

Это 6-й проигранный матч для Даяны подряд. Ястремская не побеждает уже больше двух месяцев.

WTA 250. Кливленд (США). Хард

Женщины. 1/16 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Ализе Корне (Франция) [8] – 2:6, 1:6

Далее в 1/8 финала француженка Ализе Корне сыграет с Кларой Таусон из Дании (WTA 58).