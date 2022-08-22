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  4. Костюк обыграла 2-ю ракетку Словении и вышла в 1/8 финала турнира в Канаде
WTA
22 августа 2022, 19:23 | Обновлено 22 августа 2022, 19:38
715
4

Костюк обыграла 2-ю ракетку Словении и вышла в 1/8 финала турнира в Канаде

Украинка вернулась в игру во 2-м сете со счета 1:4

22 августа 2022, 19:23 | Обновлено 22 августа 2022, 19:38
715
4
Костюк обыграла 2-ю ракетку Словении и вышла в 1/8 финала турнира в Канаде
Instagram. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 72) в 1/16 финала хардового турнира в Гранби (Канада) обыграла Тамару Зиданшек (Словения, WTA 82) в трех сетах за 1 час и 7 минут.

WTA 250 Гранби (Канада). Хард. 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) – Тамара Зиданшек (Словения) – 6:1, 7:5

Во втором сете Костюк проигрывала 1:4, но смогла вернуться в игру и перевернуть ход партии.

Тамара Зиданшек является полуфиналисткой Ролан Гаррос 2021 и 2-й ракеткой Словении.

Далее Марта сыграет с победительницей матча Джейми Форлис (Австралия, WTA 152) – Марина Стакушич (Канада, WTA 630).

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Марта Костюк Тамара Зиданшек WTA Гранби
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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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kollekciy
Марту з перемогою. Другий сет у Марти, як завжди в цьому сезоні, спад. Добре, що встигла повернутися в гру, до кінця сету. 
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+6
Александр Ад
Марта грала набагато краще за суперницю,но в 2 сеті знов щось пішло не так 0-3,1-4,одначе разозлилася на себе і такі зуміла закінчити матч в 2 сетах.молодець
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+1
Stanislav Matusevych
І навіть у цьому матчі, проти Зіданшек, яка взагалі вміє грати в теніс, але знаходиться у поганій формі останні місяці, Марту накрив спад на початку другого сету: 0:3, 15:40. Добре, що вдалося викрутитися. Тепер потрібно спробувати пройти на турнірі максимально далеко, адже склад гравців у Канаді напередодні ЮСО доволі слабенький. Але ж це Марта, вона може програти навіть Форліс, якщо постарається.
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-1
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