Костюк обыграла 2-ю ракетку Словении и вышла в 1/8 финала турнира в Канаде
Украинка вернулась в игру во 2-м сете со счета 1:4
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 72) в 1/16 финала хардового турнира в Гранби (Канада) обыграла Тамару Зиданшек (Словения, WTA 82) в трех сетах за 1 час и 7 минут.
WTA 250 Гранби (Канада). Хард. 1/8 финала
Марта Костюк (Украина) – Тамара Зиданшек (Словения) – 6:1, 7:5
Во втором сете Костюк проигрывала 1:4, но смогла вернуться в игру и перевернуть ход партии.
Тамара Зиданшек является полуфиналисткой Ролан Гаррос 2021 и 2-й ракеткой Словении.
Далее Марта сыграет с победительницей матча Джейми Форлис (Австралия, WTA 152) – Марина Стакушич (Канада, WTA 630).
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