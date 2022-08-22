Костюк обыграла 2-ю ракетку Словении и вышла в 1/8 финала турнира в Канаде

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 72) в 1/16 финала хардового турнира в Гранби (Канада) обыграла Тамару Зиданшек (Словения, WTA 82) в трех сетах за 1 час и 7 минут.

WTA 250 Гранби (Канада). Хард. 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) – Тамара Зиданшек (Словения) – 6:1, 7:5

Во втором сете Костюк проигрывала 1:4, но смогла вернуться в игру и перевернуть ход партии.

Тамара Зиданшек является полуфиналисткой Ролан Гаррос 2021 и 2-й ракеткой Словении.

Далее Марта сыграет с победительницей матча Джейми Форлис (Австралия, WTA 152) – Марина Стакушич (Канада, WTA 630).