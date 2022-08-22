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  4. Дарио СРНА: «Зубков будет лидером этого Шахтера»
Украина. Премьер лига
22 августа 2022, 19:10 |
1089
0

Дарио СРНА: «Зубков будет лидером этого Шахтера»

Директор «Шахтера» – о новичке команды

22 августа 2022, 19:10 |
1089
0
Дарио СРНА: «Зубков будет лидером этого Шахтера»
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Директор по футболу донецкого «Шахтера» Дарио Срна поделился мнением по поводу новичка команды Александра Зубкова:

«Зубков? Когда мы позвонили ему впервые, он взял трубку через пять секунд. Он сразу сказал, что хочет вернуться домой и помочь родному клубу и своей стране. Это то, что мы реально уважаем.

Зубков – отличный игрок, он будет лидером этой команды. Рады, что он уважает наш клуб и страну. Это пример для каждого футболиста – как нужно бороться за свой клуб и свою страну».

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Дарио Срна Шахтер Донецк Александр Зубков
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Источник BBC
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