Дарио СРНА: «Зубков будет лидером этого Шахтера»

Директор по футболу донецкого «Шахтера» Дарио Срна поделился мнением по поводу новичка команды Александра Зубкова:

«Зубков? Когда мы позвонили ему впервые, он взял трубку через пять секунд. Он сразу сказал, что хочет вернуться домой и помочь родному клубу и своей стране. Это то, что мы реально уважаем.

Зубков – отличный игрок, он будет лидером этой команды. Рады, что он уважает наш клуб и страну. Это пример для каждого футболиста – как нужно бороться за свой клуб и свою страну».