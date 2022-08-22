Дарио СРНА: «Зубков будет лидером этого Шахтера»
Директор «Шахтера» – о новичке команды
Директор по футболу донецкого «Шахтера» Дарио Срна поделился мнением по поводу новичка команды Александра Зубкова:
«Зубков? Когда мы позвонили ему впервые, он взял трубку через пять секунд. Он сразу сказал, что хочет вернуться домой и помочь родному клубу и своей стране. Это то, что мы реально уважаем.
Зубков – отличный игрок, он будет лидером этой команды. Рады, что он уважает наш клуб и страну. Это пример для каждого футболиста – как нужно бороться за свой клуб и свою страну».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский полузащитник забил гол на 29-й минуте матча Серии A
Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги