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Украина. Премьер лига
22 августа 2022, 18:00 | Обновлено 22 августа 2022, 18:15
158
0

Купуй нову форму ФК «Львів» - допомагай Україні

Всі кошти, виручені з продажу нової форми , будуть направлені на рахунок благодійного фонду

22 августа 2022, 18:00 | Обновлено 22 августа 2022, 18:15
158
0
Купуй нову форму ФК «Львів» - допомагай Україні

ФК «Львів» спільно з титульним партнером клубу Parimatch Ukraine презентували два комплекти форми, в яких команда гратиме в сезоні 2022/23 Української Прем’єр Ліги.

Форма від німецького бренду JAKO виконана в класичному ретро-стилі та в традиційних клубних кольорах. Домашній комплект синьо-золотий, виїзний – біло-сірий. Воротарі цього сезону будуть виступати в червоному, жовтому та зеленому комплектах форми. На передній частині футболки зображений логотип компанії Parimatch, на лівому рукаві – логотип спонсору клубу «Лімо», на правому - шеврон ліги.

Презентація та фотосесія команди у новій екіпіровці відбулася в історичній частині Львова, зокрема біля Порохової вежі, Меморіалу пам'яті Героїв Небесної Сотні, муралу присвяченому героям «Азовсталі», на площі Ринок та площі перед Оперним театром. Кожна з цих локацій нагадує, що Україна перебуває у стані війни. Головні символи Львова надійно сховані від ворожих ракет, проте дух міста живий, воно пульсує, та дає надію на переможне майбутнє.

Відновлення футбольного сезону – це теж маленька перемога України. ФК «Львів» та його вболівальники докладають максимальних зусиль до того, щоб допомагати Україні на всіх фронтах.

З перших днів повномасштабної війни з ініціативи ФК «Львів» створено благодійний фонд «Віддані та Відважні», який допомагає людям, які вимушені були покинути свої домівки через через військове вторгнення росії та знайшли прихисток у Львові та Львівській області. Фонд забезпечує внутрішньо переміщених осіб їжею, одягом, речами першої необхідності, допомагає з облаштуванням місць тимчасового перебування.

Всі кошти, виручені з продажу нової форми ФК «Львів», будуть направлені на рахунок благодійного фонду «Віддані та Відважні» для забезпечення потреб ВПО.

Обидва комплекти екіпіровки команди будуть доступні в фан шопі, який незабаром запуститься на офіційному сайті клубу, про що буде повідомлено додатково.

Титульний партнер ФК «Львів» компанія Parimatch Ukraine вже визначила фаворитів сезону УПЛ 2022/23.

Вболівай за ФК «Львів» в у новій формі, заряджай на своїх разом з Parimatch та допомагай Україні!

Відео презентації - ФК "Львів". Презентація форми сезону 2022-2023

 

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Источник Sport.ua
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