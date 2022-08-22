Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марченко 4-й раз подряд выходит в 1/8 финала челленджера
ATP
22 августа 2022, 16:34 | Обновлено 22 августа 2022, 16:37
35
0

Марченко 4-й раз подряд выходит в 1/8 финала челленджера

Правда, дальше этой стадии он не проходил с мая

22 августа 2022, 16:34 | Обновлено 22 августа 2022, 16:37
35
0
Марченко 4-й раз подряд выходит в 1/8 финала челленджера
ФТУ. Илья Марченко

Илья Марченко (Украина, ATP 308) в 1/8 финала хардового турнира в Нонтхабури (Таиланд) обыграл Джейсона Джанга (Тайвань, ATP 433) в двух сетах за 1 час и 55 минут.

АТР челленджер Нонтхабури (Таиланд). Хард. 1/16 финала

Илья Марченко (Украина) – Джейсон Джанг (Тайвань) – 7:6 (7:1), 6:2

Далее Илья сыграет с победителем матча Ли Нам Хоанг (Вьетнам, ATP 328) – Дэйн Келли (Австралия, ATP 489).

Отметим, что Марченко уже 4-й челленджер подряд выходит в 1/8 финала. До этого он играл в Нур-Слутане (Казахстан), Сеговии (Испания) и Гродзиск-Мазовецком (Польша). Но на каждом из турниров он не смог выйти в четвертьфинал. Последний раз в 1/4 финала он играл на грунтовом турнире в Шымкенте в мае.

По теме:
Рейтинг ATP. Чорич вернулся в тридцатку, Норри обновил личный рекорд
Илья Марченко вылетел из турнира в Польше
Илья Марченко вышел в 1/8 финала хардового турнира в Польше
ATP Нонтхабури Илья Марченко Джейсон Джанг
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Малиновский открыл счет в матче Аталанты против Милана
Футбол | 21 августа 2022, 22:20 0
ВИДЕО. Малиновский открыл счет в матче Аталанты против Милана
ВИДЕО. Малиновский открыл счет в матче Аталанты против Милана

Украинский полузащитник забил гол на 29-й минуте матча Серии A

Энтони ДЖОШУА: «Вчера я проиграл Усику и своим эмоциям»
Бокс | 21 августа 2022, 21:55 10
Энтони ДЖОШУА: «Вчера я проиграл Усику и своим эмоциям»
Энтони ДЖОШУА: «Вчера я проиграл Усику и своим эмоциям»

Бывший чемпион мира – о неудачном реванше с украинцем

ОФИЦИАЛЬНО. Петряк спустя три года вернулся в Шахтер
Футбол | 22.08.2022, 11:14
ОФИЦИАЛЬНО. Петряк спустя три года вернулся в Шахтер
ОФИЦИАЛЬНО. Петряк спустя три года вернулся в Шахтер
Леннокс ЛЬЮИС: «Не понимаю, почему Джошуа говорили, что он выигрывает»
Бокс | 22.08.2022, 13:59
Леннокс ЛЬЮИС: «Не понимаю, почему Джошуа говорили, что он выигрывает»
Леннокс ЛЬЮИС: «Не понимаю, почему Джошуа говорили, что он выигрывает»
Победа над Надалем неслучайна. Чорич выиграл первый Мастерс в карьере
Теннис | 22.08.2022, 01:41
Победа над Надалем неслучайна. Чорич выиграл первый Мастерс в карьере
Победа над Надалем неслучайна. Чорич выиграл первый Мастерс в карьере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Джошуа расплакался на пресс-конференции после боя
ВИДЕО. Джошуа расплакался на пресс-конференции после боя
21.08.2022, 09:10 10
Бокс
ВИДЕО. Артета снова похвалил Зинченко
ВИДЕО. Артета снова похвалил Зинченко
21.08.2022, 17:35 1
Футбол
ВИДЕО. Мбаппе забил самый быстрый гол в истории Лиги 1
ВИДЕО. Мбаппе забил самый быстрый гол в истории Лиги 1
22.08.2022, 04:04 2
Футбол
Игорь СУРКИС: «Никаких санкций за телепул не боюсь, пусть попробуют»
Игорь СУРКИС: «Никаких санкций за телепул не боюсь, пусть попробуют»
20.08.2022, 17:50 57
Футбол
Скандал! Что сказал Джошуа Усику? Наперекор тренерам Энтони вернулся в ринг
Скандал! Что сказал Джошуа Усику? Наперекор тренерам Энтони вернулся в ринг
21.08.2022, 06:23 4
Бокс
«Цыганков не раб». Суркис рассказал о ситуации лидера Динамо
«Цыганков не раб». Суркис рассказал о ситуации лидера Динамо
21.08.2022, 10:12 21
Футбол
Вот так и посчитал. Американский судья ответил, почему отдал победу Джошуа
Вот так и посчитал. Американский судья ответил, почему отдал победу Джошуа
22.08.2022, 06:23 10
Бокс
«Сказал Джошуа, что Усику конец». Промоутер Энтони в шоке от Александра
«Сказал Джошуа, что Усику конец». Промоутер Энтони в шоке от Александра
21.08.2022, 09:29
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности