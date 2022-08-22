Марченко 4-й раз подряд выходит в 1/8 финала челленджера
Правда, дальше этой стадии он не проходил с мая
Илья Марченко (Украина, ATP 308) в 1/8 финала хардового турнира в Нонтхабури (Таиланд) обыграл Джейсона Джанга (Тайвань, ATP 433) в двух сетах за 1 час и 55 минут.
АТР челленджер Нонтхабури (Таиланд). Хард. 1/16 финала
Илья Марченко (Украина) – Джейсон Джанг (Тайвань) – 7:6 (7:1), 6:2
Далее Илья сыграет с победителем матча Ли Нам Хоанг (Вьетнам, ATP 328) – Дэйн Келли (Австралия, ATP 489).
Отметим, что Марченко уже 4-й челленджер подряд выходит в 1/8 финала. До этого он играл в Нур-Слутане (Казахстан), Сеговии (Испания) и Гродзиск-Мазовецком (Польша). Но на каждом из турниров он не смог выйти в четвертьфинал. Последний раз в 1/4 финала он играл на грунтовом турнире в Шымкенте в мае.
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