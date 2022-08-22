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Бразилия
22 августа 2022, 17:10 | Обновлено 22 августа 2022, 17:11
64
0

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Играть в такое время в футбол – это историческое событие

Вице-капитан «Шахтера» – о матче с «Металлистом 1925»

22 августа 2022, 17:10 | Обновлено 22 августа 2022, 17:11
64
0
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Играть в такое время в футбол – это историческое событие
ФК Шахтер

Тарас Степаненко рассказал, что ждет от старта нового сезона.

– Тарас, вы вернулись в Украину, на НСК «Олимпийский». Какие эмоции испытываете?
– Домой всегда приятно возвращаться. И эмоции очень теплые. Если честно, когда приехал домой, просто долго сидел на улице. Это приятные ощущения. Играем на «Олимпийском». Уже не раз говорили, что это историческое событие – в такое время играть в футбол, но мы понимаем, насколько это важно для страны.

– Во время матча могут раздаваться сигналы воздушной тревоги, игра будет прерваться. Сколько времени нужно футболистам, чтобы возвратиться на поле?
– Мы это обсуждали, но я не могу точно сказать: если будет больше часа, то тяжело. Возможно, следует ставить какие-нибудь велосипеды для разминки, как мы это видели в чемпионате Англии. Или иначе будем поддерживать мышцы в тонусе. Честно, не знаю, ведь у меня, как и у всех, впервые возникнет такая ситуация. Есть тренер по физподготовке – он что-то придумает. В любом случае, будем поддерживать такой режим, чтобы выйти на поле и сразу доигрывать.

– Матчи в Украине будут проходить без болельщиков. Насколько сильно их не хватит?
– Скажем так, с 2014 года стала очень низкой посещаемость и иногда мы уже даже привыкали без зрителей. Ковид был, когда мы тоже играли без болельщиков. Поэтому, полагаю, для безопасности лучше сидеть дома и реагировать на воздушные тревоги. Мы будем играть, а болельщики пусть смотрят по телевизору и получают удовольствие от футбола.

Первый матч в сезоне 2022/23 «Шахтер» проведет против «Металлиста 1925». Поединок состоится 23 августа.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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