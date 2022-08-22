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  4. Сачко разгромил соперника на турнире в Чехии. Украинец вышел в 1/8 финала
ATP
22 августа 2022, 16:15 |
88
0

Сачко разгромил соперника на турнире в Чехии. Украинец вышел в 1/8 финала

Виталий уверенно обыграл представителя Боливии

22 августа 2022, 16:15 |
88
0
Сачко разгромил соперника на турнире в Чехии. Украинец вышел в 1/8 финала
ФТУ. Виталий Сачко

В 1/16 финала грунтового челленджера в Праге (Чехия) украинский теннисист Виталий Сачко (Украина, ATP 272) выиграл у Дельена Веласко (Боливия, ATP 376) в двух сетах за 1 час и 5 минут.

ATP челленджер Прага (Чехия). Грунт. 1/16 финала

Виталий Сачко (Украина) – Дельен Веласко (Боливия) – 6:2, 6:1

Далее украинец сыграет с победителем матча Матей Вочел (Чехия) – Жоао Домингеш (Португалия). 

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Виталий Сачко ATP Прага
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Источник Sport.ua
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