Сачко разгромил соперника на турнире в Чехии. Украинец вышел в 1/8 финала

В 1/16 финала грунтового челленджера в Праге (Чехия) украинский теннисист Виталий Сачко (Украина, ATP 272) выиграл у Дельена Веласко (Боливия, ATP 376) в двух сетах за 1 час и 5 минут.

ATP челленджер Прага (Чехия). Грунт. 1/16 финала

Виталий Сачко (Украина) – Дельен Веласко (Боливия) – 6:2, 6:1

Далее украинец сыграет с победителем матча Матей Вочел (Чехия) – Жоао Домингеш (Португалия).