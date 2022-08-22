ATP22 августа 2022, 16:15 |
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Сачко разгромил соперника на турнире в Чехии. Украинец вышел в 1/8 финала
Виталий уверенно обыграл представителя Боливии
22 августа 2022, 16:15 |
88
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В 1/16 финала грунтового челленджера в Праге (Чехия) украинский теннисист Виталий Сачко (Украина, ATP 272) выиграл у Дельена Веласко (Боливия, ATP 376) в двух сетах за 1 час и 5 минут.
ATP челленджер Прага (Чехия). Грунт. 1/16 финала
Виталий Сачко (Украина) – Дельен Веласко (Боливия) – 6:2, 6:1
Далее украинец сыграет с победителем матча Матей Вочел (Чехия) – Жоао Домингеш (Португалия).
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