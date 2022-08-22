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Англия
22 августа 2022, 15:25 | Обновлено 22 августа 2022, 15:29
103
0

ВИДЕО. ПСЖ громит всех, когда бой Усика с Фьюри, ставим на Ливерпуль

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

22 августа 2022, 15:25 | Обновлено 22 августа 2022, 15:29
103
0
ВИДЕО. ПСЖ громит всех, когда бой Усика с Фьюри, ставим на Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

1. ПСЖ забил Лилью 7 мячей, у Мбаппе хет-трик
2. Стало известно, сколько получит Бенфика в ЛЧ, если пройдет Динамо
3. Названы дата и место поединка Усика с Фьюри
4. Прогноз матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

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Источник Sport.ua
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