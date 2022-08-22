Михаил МУДРИК: «Нам понятно, что от нас требует тренерский штаб»
Хавбек «Шахтера» – об ожиданиях от старта чемпионата Украины
В первом туре нового сезона «Шахтер» сыграет на НСК «Олимпийский» с «Металлистом 1925». В преддверии матча 21-летний хавбек «горняков» рассказал, чего ожидает от нового сезона.
– Каковы ожидания от будущего сезона, если учесть, что у «Шахтера» практически полностью обновился состав?
– Состав обновился, но это будет новый чемпионат. В прошлом году тоже был обновленный состав – он почти ежегодно меняется. Так что просто готовимся к новому чемпионату.
– Как проходила подготовка к матчу с «Металлистом 1925» и на чем был сделан акцент?
– Все как обычно, ничего не менялось. Тактически, эмоционально и физически команда хорошо подготовлена. Думаю, мы готовы к чемпионату.
– Команда уже адаптировалась к требованиям нового главного тренера?
– Да, с первой недели было понятно, чего от нас требует тренерский штаб, и мы работаем по этому направлению.
– В чем основные отличия тренировок Де Дзерби и Йовичевича?
– Каждый тренер – индивидуальность и имеет собственное видение футбола. У кого-то более комбинационный стиль, у кого-то более острый футбол – все отличаются друг от друга.
– Здесь есть журналисты из Великобритании. Есть ли месседж для всего мира и футболистов из других стран?
– Да, есть: они должны помнить, какие события происходят в Украине, ведь проходит много времени и, возможно, мир забывает об этом. Наша цель – через игры напоминать всему миру о том, что ничего не закончилось, и о том, какие зверства происходят у нас, в Украине.
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