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  4. Михаил МУДРИК: «Нам понятно, что от нас требует тренерский штаб»
Украина. Премьер лига
22 августа 2022, 15:12 | Обновлено 22 августа 2022, 15:22
198
0

Михаил МУДРИК: «Нам понятно, что от нас требует тренерский штаб»

Хавбек «Шахтера» – об ожиданиях от старта чемпионата Украины

22 августа 2022, 15:12 | Обновлено 22 августа 2022, 15:22
198
0
Михаил МУДРИК: «Нам понятно, что от нас требует тренерский штаб»
ФК Шахтер. Михаил Мудрик

В первом туре нового сезона «Шахтер» сыграет на НСК «Олимпийский» с «Металлистом 1925». В преддверии матча 21-летний хавбек «горняков» рассказал, чего ожидает от нового сезона.

– Каковы ожидания от будущего сезона, если учесть, что у «Шахтера» практически полностью обновился состав?
– Состав обновился, но это будет новый чемпионат. В прошлом году тоже был обновленный состав – он почти ежегодно меняется. Так что просто готовимся к новому чемпионату.

– Как проходила подготовка к матчу с «Металлистом 1925» и на чем был сделан акцент?
– Все как обычно, ничего не менялось. Тактически, эмоционально и физически команда хорошо подготовлена. Думаю, мы готовы к чемпионату.

– Команда уже адаптировалась к требованиям нового главного тренера?
– Да, с первой недели было понятно, чего от нас требует тренерский штаб, и мы работаем по этому направлению.

– В чем основные отличия тренировок Де Дзерби и Йовичевича?
– Каждый тренер – индивидуальность и имеет собственное видение футбола. У кого-то более комбинационный стиль, у кого-то более острый футбол – все отличаются друг от друга.

– Здесь есть журналисты из Великобритании. Есть ли месседж для всего мира и футболистов из других стран?
– Да, есть: они должны помнить, какие события происходят в Украине, ведь проходит много времени и, возможно, мир забывает об этом. Наша цель – через игры напоминать всему миру о том, что ничего не закончилось, и о том, какие зверства происходят у нас, в Украине.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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