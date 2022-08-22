Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Есть внутренняя мотивация, которая двигает меня вперед»

В поединке первого тура УПЛ 2022/23 «Шахтер» сыграет на НСК «Олимпийский» с «Металлистом 1925». В преддверии этого поединка главный тренер «горняков» пообщался с журналистами.

– Насколько сложно готовиться к новому сезону во время войны? И что было самым трудным в подготовке?

– Сложно было так же, как и вам подготовиться к этому разговору, своей работе. Это наша работа, и мы воспринимаем это как профессионализм, как огромную ответственность – показать миру, что жизнь в Украине не прекращается, а продолжается. И футбол – один из факторов, который дает эмоции целой стране и борющимся за всех нас людям. Это имеет для нас очень большое значение – не только для «Шахтера», но и для всей УПЛ, – чтобы продлить жизнь, чтобы показать миру, что футбол идет дальше. Это трудно. Но сейчас, возможно, футбол не так важно, как это движение – общественное, социальное, жизненное.

– Вы довольны готовностью команды к сезону? Что уже удалось сделать и над чем еще следует работать?

– Как и для других команд, для нас будет показателен завтрашний матч. Много информации тактической, физической, психологической получим после матча, как мы, так и целая УПЛ. Думаю, до первых матчей никто не будет на пике формы – это невозможно. Сборы – это одно: меньше давления, меньше психологического прессинга, больше нагрузки. Завтра будет футбол в полном смысле, где ты играешь на результат, большой стресс, ответственность, и цена ошибки очень высока. Многие молодые в нашей команде – увидим, как будем с давлением, жить со стрессом. Но, считаю, у нас очень большая концентрация таланта, и если она связана с вдохновением, с мотивацией, о которой я говорил, то со временем мы будем еще лучше и лучше. В первом матче будет тяжело всем.

– В команде много молодых игроков. Как думаете, кто станет лидером и поведет команду за собой?

– Мы знаем, кто лидер этой команды. Но хочу, чтобы впоследствии раскрылись и другие, которые будут помогать, брать игру на себя через поведение, действия на поле. Чтобы не прятаться от матча, когда наступит сложный момент, чтобы, когда ломается игра, брать ответственность на себя – через дриблинг, подкат, единоборство. Каждый в своем сегменте, на своей позиции прибавляет, и это придает уверенность, конкурентоспособность.

– Вы как никто другой знаете о войне – в вашей стране тоже были неспокойные времена. Как настраиваете ребят на чемпионат в таких условиях?

– Трудно, очень тяжело. Атипичная ситуация. Даже не знаю, есть ли сейчас в мире такое положение. Увидим, как все выйдет. С одной стороны, есть желание всех нас показать, что жизнь продолжается. С другой стороны, действительно есть такая ситуация. Если завтра во время матча будет сигнал тревоги, то посмотрим, как будем реагировать, как доигрывать, насколько долго это будет продолжаться, или переносить на следующий день. У нас еще Лига чемпионов, и следует думать, как добираться до места проведения поединка – логистика играет очень большую роль. Мы все должны быть как одна семья. Все. Журналисты, мы, граждане – должны все понять, что футбол нужен лишь для того, чтобы отвлекать людей от своих напряженных дел. Мы в этом помогаем, хотя нам тяжело. Мы тоже люди. Играем на результат и хотим дать нашим болельщикам момент радости. Конечно, хотим побеждать в каждом матче, и будем на это работать.

– Почему вы решили прийти в клуб, который играет в стране во время войны? И как тяжело привлечь легионеров во время войны?

– Есть внутренняя мотивация, которая двигает меня вперед. И одним из таких факторов является Лига чемпионов, где выступает «Шахтер». Это мечта, над которой я работаю очень давно. И наша рабочая этика растет каждый день. Футболисты, которые сегодня здесь действительно хотят быть в «Шахтере» и строить новый «Шахтер». Это очень важно. Смена поколений, смена генерации, которая происходит в «Шахтере», – это очень большой плюс к ментальной устойчивости команды, чтобы делать новый «Шахтер». Долгое время был бразильский Шахтер, все в мире связывали клуб с этим вектором. Но мы уже должны забыть об этом и готовить новый процесс. На мой тренерский взгляд, следует ускорить процесс обучения, чтобы мы действительно стали командой, которая может отвечать наибольшим ожиданиям. Для этого нужно время, но я знаю точно, что так и будет.