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  4. Зверев не сыграет на US Open. Надаль станет минимум 2-й ракеткой мира
ATP
22 августа 2022, 15:09 |
107
0

Зверев не сыграет на US Open. Надаль станет минимум 2-й ракеткой мира

Немец не готов играть

22 августа 2022, 15:09 |
107
0
Зверев не сыграет на US Open. Надаль станет минимум 2-й ракеткой мира
Instagram. Александр Зверев

Немецкий теннисист Александр Зверев (АТР 2) не сыграет на Открытом чемпионате США, который пройдет с 29 августа по 11 сентября.

«Я вернусь не тогда, когда буду на 100% в форме, а когда смогу быть готовым выиграть турнир»

Напомним, что Зверев получил ужасную травму в полуфинальном матче на Ролан Гаррос против Рафаэля Надаля (Испания, АТР 3), где он порвал связки и подвернул лодыжк.

Александр планирует сыграть на сентябрьском Кубке Дэвиса в Гамбурге (Германия).

Отметим, что после отказа от участия на US Open, немец потеряет статус 2-й ракетки мира. Его место займет по итогам турнира Рафаэль Надаль. Но испанец может также и возглавить рейтинг, если выиграет шлем. 

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Александр Зверев Рафаэль Надаль US Open US Open 2022 травма лодыжки травма
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