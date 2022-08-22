Зверев не сыграет на US Open. Надаль станет минимум 2-й ракеткой мира
Немец не готов играть
Немецкий теннисист Александр Зверев (АТР 2) не сыграет на Открытом чемпионате США, который пройдет с 29 августа по 11 сентября.
«Я вернусь не тогда, когда буду на 100% в форме, а когда смогу быть готовым выиграть турнир»
Напомним, что Зверев получил ужасную травму в полуфинальном матче на Ролан Гаррос против Рафаэля Надаля (Испания, АТР 3), где он порвал связки и подвернул лодыжк.
Александр планирует сыграть на сентябрьском Кубке Дэвиса в Гамбурге (Германия).
Отметим, что после отказа от участия на US Open, немец потеряет статус 2-й ракетки мира. Его место займет по итогам турнира Рафаэль Надаль. Но испанец может также и возглавить рейтинг, если выиграет шлем.
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