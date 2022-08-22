Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Тамара Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
22 августа 2022, 14:27 |
347
0

Марта Костюк – Тамара Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Дивіться відеотрансляцію матчу першого кола на турнірі у Гранби

22 августа 2022, 14:27 |
347
0
Марта Костюк – Тамара Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

22 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№72 WTA) стартует на хардовом турнире WTA 250 в Канаде.

В первом раунде украинка сразится проти Тамары Зиданшек из Словении (№82 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 18:30 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила украинка.

В следующем круге победительница матча сразится против Джейми Форлис (№152 WTA) или Марины Стакушич (№630 WTA).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Людмила Киченок дебютировала в первой десятке парного рейтинга WTA
Рейтинг WTA. Калинина вернулась в топ-50, Гарсия снова в первой двадцатке
Надежда Киченок не смогла пробиться в основу турнира WTA в Канаде
Тамара Зиданшек смотреть онлайн Марта Костюк WTA Гранби
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансфер Шведа в Шахтер находится на завершающей стадии
Футбол | 22 августа 2022, 11:40 13
Трансфер Шведа в Шахтер находится на завершающей стадии
Трансфер Шведа в Шахтер находится на завершающей стадии

25-летний воспитанник «Карпат» близок к возвращению в Украину

Победа над Надалем неслучайна. Чорич выиграл первый Мастерс в карьере
Теннис | 22 августа 2022, 01:41 2
Победа над Надалем неслучайна. Чорич выиграл первый Мастерс в карьере
Победа над Надалем неслучайна. Чорич выиграл первый Мастерс в карьере

Хорватский теннисист добыл титул в Цинциннати

Названы дата и место поединка Усика с Фьюри. Это ночь перед финалом ЧМ!
Бокс | 22.08.2022, 09:00
Названы дата и место поединка Усика с Фьюри. Это ночь перед финалом ЧМ!
Названы дата и место поединка Усика с Фьюри. Это ночь перед финалом ЧМ!
БАФФЕР – о бое Усик – Джошуа: «После 10 раундов у меня был равный счет»
Бокс | 21.08.2022, 15:50
БАФФЕР – о бое Усик – Джошуа: «После 10 раундов у меня был равный счет»
БАФФЕР – о бое Усик – Джошуа: «После 10 раундов у меня был равный счет»
ВИДЕО. Александр УСИК: «Фьюри? Пусть пояс отдаст и отдыхает»
Бокс | 22.08.2022, 05:23
ВИДЕО. Александр УСИК: «Фьюри? Пусть пояс отдаст и отдыхает»
ВИДЕО. Александр УСИК: «Фьюри? Пусть пояс отдаст и отдыхает»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Сказал Джошуа, что Усику конец». Промоутер Энтони в шоке от Александра
«Сказал Джошуа, что Усику конец». Промоутер Энтони в шоке от Александра
21.08.2022, 09:29
Бокс
Большие деньги. Известно, сколько получит Бенфика в ЛЧ, если пройдет Динамо
Большие деньги. Известно, сколько получит Бенфика в ЛЧ, если пройдет Динамо
21.08.2022, 17:01 5
Футбол
У Львова проблемы. Группа футболистов отказалась подписывать контракты
У Львова проблемы. Группа футболистов отказалась подписывать контракты
20.08.2022, 20:20 4
Футбол
ВИДЕО. Джошуа расплакался на пресс-конференции после боя
ВИДЕО. Джошуа расплакался на пресс-конференции после боя
21.08.2022, 09:10 10
Бокс
Интим за футбол. Модель из Чили зарабатывает на OnlyFans, чтобы купить клуб
Интим за футбол. Модель из Чили зарабатывает на OnlyFans, чтобы купить клуб
20.08.2022, 09:21 8
Футбол
ВИДЕО. Малиновский открыл счет в матче Аталанты против Милана
ВИДЕО. Малиновский открыл счет в матче Аталанты против Милана
21.08.2022, 22:20
Футбол
Скандал! Что сказал Джошуа Усику? Наперекор тренерам Энтони вернулся в ринг
Скандал! Что сказал Джошуа Усику? Наперекор тренерам Энтони вернулся в ринг
21.08.2022, 06:23 4
Бокс
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
20.08.2022, 23:57 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности