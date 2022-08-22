Марта Костюк – Тамара Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дивіться відеотрансляцію матчу першого кола на турнірі у Гранби
22 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№72 WTA) стартует на хардовом турнире WTA 250 в Канаде.
В первом раунде украинка сразится проти Тамары Зиданшек из Словении (№82 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 18:30 по Киеву.
Ранее девушки играли один раз, победила украинка.
В следующем круге победительница матча сразится против Джейми Форлис (№152 WTA) или Марины Стакушич (№630 WTA).
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Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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