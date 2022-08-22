Марта Костюк – Тамара Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№72 WTA) стартует на хардовом турнире WTA 250 в Канаде.

В первом раунде украинка сразится проти Тамары Зиданшек из Словении (№82 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 18:30 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила украинка.

В следующем круге победительница матча сразится против Джейми Форлис (№152 WTA) или Марины Стакушич (№630 WTA).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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