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22 августа 2022, 14:32 | Обновлено 22 августа 2022, 14:54
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1

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Для меня очень важно быть вместе с Украиной»

Легенда украинского футбола стал лауреатом премии «Национальная легенда Украины»

22 августа 2022, 14:32 | Обновлено 22 августа 2022, 14:54
251
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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Для меня очень важно быть вместе с Украиной»
t.me/v_zelenskiy_official. Владимир Зеленский и Андрей Шевченко

Экс-футболист и наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал получение от Президента Украины Владимира Зеленского награды «Национальная легенда Украины».

«Благодарю Владимира Зеленского за честь быть награжденным отличием «Национальная легенда Украины».

В это тяжелое время для меня очень важно быть вместе с Украиной. Основное сокровище нашей страны – это наш народ, наше достоинство, наше несокрушимость.

Хочу поблагодарить ВСУ, что каждую минуту борется за победу над врагом и защищает нашу свободу. Слава Украине», – сказал Шевченко.

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mastorent
икрой там не поперхнись в лондОне
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