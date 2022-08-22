Андрей ШЕВЧЕНКО: «Для меня очень важно быть вместе с Украиной»
Легенда украинского футбола стал лауреатом премии «Национальная легенда Украины»
Экс-футболист и наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал получение от Президента Украины Владимира Зеленского награды «Национальная легенда Украины».
«Благодарю Владимира Зеленского за честь быть награжденным отличием «Национальная легенда Украины».
В это тяжелое время для меня очень важно быть вместе с Украиной. Основное сокровище нашей страны – это наш народ, наше достоинство, наше несокрушимость.
Хочу поблагодарить ВСУ, что каждую минуту борется за победу над врагом и защищает нашу свободу. Слава Украине», – сказал Шевченко.
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