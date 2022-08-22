Андрей ШЕВЧЕНКО: «Для меня очень важно быть вместе с Украиной»

Экс-футболист и наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал получение от Президента Украины Владимира Зеленского награды «Национальная легенда Украины».

«Благодарю Владимира Зеленского за честь быть награжденным отличием «Национальная легенда Украины».

В это тяжелое время для меня очень важно быть вместе с Украиной. Основное сокровище нашей страны – это наш народ, наше достоинство, наше несокрушимость.

Хочу поблагодарить ВСУ, что каждую минуту борется за победу над врагом и защищает нашу свободу. Слава Украине», – сказал Шевченко.