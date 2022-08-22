Верес заявил на новый сезон УПЛ двух бывших игроков Динамо

Стала известна заявка «Вереса» на новый сезон чемпионата Украины.

Стоит отметить, что в нее попали двое бывших динамовцев – защитники Игорь Гук и Михаил Протасевич.

Всего заявка ровенской команды насчитывает 47 футболистов.