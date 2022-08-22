Украина. Премьер лига22 августа 2022, 13:47 |
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Верес заявил на новый сезон УПЛ двух бывших игроков Динамо
Игорь Гук и Михаил Протасевич будут защищать цвета ровенского клуба
22 августа 2022, 13:47 |
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Стала известна заявка «Вереса» на новый сезон чемпионата Украины.
Стоит отметить, что в нее попали двое бывших динамовцев – защитники Игорь Гук и Михаил Протасевич.
Всего заявка ровенской команды насчитывает 47 футболистов.
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