Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес заявил на новый сезон УПЛ двух бывших игроков Динамо
Украина. Премьер лига
22 августа 2022, 13:47 |
840
0

Верес заявил на новый сезон УПЛ двух бывших игроков Динамо

Игорь Гук и Михаил Протасевич будут защищать цвета ровенского клуба

22 августа 2022, 13:47 |
840
0
Верес заявил на новый сезон УПЛ двух бывших игроков Динамо
НК Верес

Стала известна заявка «Вереса» на новый сезон чемпионата Украины.

Стоит отметить, что в нее попали двое бывших динамовцев – защитники Игорь Гук и Михаил Протасевич.

Всего заявка ровенской команды насчитывает 47 футболистов.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Верес
Шахтер – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
Заря убрала с сайта новость о трансляции матча с Ворсклой на Setanta
Игорь Гук Михаил Протасевич Верес Ровно Украинская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Динамомания
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Образцовый бизнес. 10 самых дорогих продаж в истории Бенфики
Футбол | 22 августа 2022, 12:34 0
Образцовый бизнес. 10 самых дорогих продаж в истории Бенфики
Образцовый бизнес. 10 самых дорогих продаж в истории Бенфики

В Лиссабоне научились раскручивать и вовремя отпускать своих лидеров…

ВИДЕО. Ломаченко пытался успокоить Джошуа после боя с Усиком
Бокс | 21 августа 2022, 20:00 9
ВИДЕО. Ломаченко пытался успокоить Джошуа после боя с Усиком
ВИДЕО. Ломаченко пытался успокоить Джошуа после боя с Усиком

Спойлер: у него не получилось

Энтони ДЖОШУА: «Вчера я проиграл Усику и своим эмоциям»
Бокс | 21.08.2022, 21:55
Энтони ДЖОШУА: «Вчера я проиграл Усику и своим эмоциям»
Энтони ДЖОШУА: «Вчера я проиграл Усику и своим эмоциям»
ВИДЕО. Александр УСИК: «Фьюри? Пусть пояс отдаст и отдыхает»
Бокс | 22.08.2022, 05:23
ВИДЕО. Александр УСИК: «Фьюри? Пусть пояс отдаст и отдыхает»
ВИДЕО. Александр УСИК: «Фьюри? Пусть пояс отдаст и отдыхает»
Промоутер Фьюри: «Тайсон чувствует, что остановит Усика»
Бокс | 22.08.2022, 13:17
Промоутер Фьюри: «Тайсон чувствует, что остановит Усика»
Промоутер Фьюри: «Тайсон чувствует, что остановит Усика»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победа для Украины! Усик во второй раз победил Джошуа по очкам
Победа для Украины! Усик во второй раз победил Джошуа по очкам
21.08.2022, 02:07 110
Бокс
ВИДЕО. Малиновский открыл счет в матче Аталанты против Милана
ВИДЕО. Малиновский открыл счет в матче Аталанты против Милана
21.08.2022, 22:20
Футбол
Большие деньги. Известно, сколько получит Бенфика в ЛЧ, если пройдет Динамо
Большие деньги. Известно, сколько получит Бенфика в ЛЧ, если пройдет Динамо
21.08.2022, 17:01 5
Футбол
Друг Джошуа: «Команда просто бросила Энтони. Его нужно было остановить»
Друг Джошуа: «Команда просто бросила Энтони. Его нужно было остановить»
21.08.2022, 11:57 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок Шахтера перешел в азербайджанский клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок Шахтера перешел в азербайджанский клуб
20.08.2022, 14:26
Футбол
Скандал! Что сказал Джошуа Усику? Наперекор тренерам Энтони вернулся в ринг
Скандал! Что сказал Джошуа Усику? Наперекор тренерам Энтони вернулся в ринг
21.08.2022, 06:23 4
Бокс
Интим за футбол. Модель из Чили зарабатывает на OnlyFans, чтобы купить клуб
Интим за футбол. Модель из Чили зарабатывает на OnlyFans, чтобы купить клуб
20.08.2022, 09:21 8
Футбол
Вот так и посчитал. Американский судья ответил, почему отдал победу Джошуа
Вот так и посчитал. Американский судья ответил, почему отдал победу Джошуа
22.08.2022, 06:23 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности