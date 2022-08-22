Украина. Премьер лига22 августа 2022, 12:15 |
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Заря убрала с сайта новость о трансляции матча с Ворсклой на Setanta
Что случилось?
22 августа 2022, 12:15 |
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Официальный сайт луганской «Зари» удалил новость о трансляции матча первого тура УПЛ против «Ворсклы» на Setanta.
Данная информация появилась на сайте «Зари» 20 августа, но вскоре исчезла. В то же время на официальном сайте Премьер-лиги транслятором встречи луганской и полтавской команд числится Setanta.
Матч состоится 23 сентября в Ужгороде, начало в 15:00.
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