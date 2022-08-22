ВИДЕО. Лацио и Фиорентина не сумели обыграть соперников

В субботу и воскресенье, 20-21 августа, завершились 5 матчей в чемпионате Италии по футболу.

«Фиорентина», «Торино» и «Удинезе» отыграли на 0, «Болонья» и «Верона» расписали ничью, а «Сассуоло» минимально обыграл «Лечче».

Чемпионат Италии. Серия А

2-й тур

«Торино» – «Лацио» – 0:0

«Удинезе» – «Салернитана» – 0:0

«Сассуоло» – «Лечче» – 1:0

«Эмполи» – «Фиорентина» – 0:0

«Болонья» – «Верона» – 1:1

«Торино» – «Лацио» – 0:0

«Удинезе» – «Салернитана» – 0:0

«Сассуоло» – «Лечче» – 1:0

«Эмполи» – «Фиорентина» – 0:0

«Болонья» – «Верона» – 1:1