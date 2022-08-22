Италия22 августа 2022, 10:10 | Обновлено 22 августа 2022, 11:01
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ВИДЕО. Лацио и Фиорентина не сумели обыграть соперников
За 5 матчей итальянские команды забили только 3 гола
22 августа 2022, 10:10 | Обновлено 22 августа 2022, 11:01
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В субботу и воскресенье, 20-21 августа, завершились 5 матчей в чемпионате Италии по футболу.
«Фиорентина», «Торино» и «Удинезе» отыграли на 0, «Болонья» и «Верона» расписали ничью, а «Сассуоло» минимально обыграл «Лечче».
Чемпионат Италии. Серия А
2-й тур
- «Торино» – «Лацио» – 0:0
- «Удинезе» – «Салернитана» – 0:0
- «Сассуоло» – «Лечче» – 1:0
- «Эмполи» – «Фиорентина» – 0:0
- «Болонья» – «Верона» – 1:1
«Торино» – «Лацио» – 0:0
«Удинезе» – «Салернитана» – 0:0
«Сассуоло» – «Лечче» – 1:0
«Эмполи» – «Фиорентина» – 0:0
«Болонья» – «Верона» – 1:1
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