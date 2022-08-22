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  4. ВИДЕО. Лацио и Фиорентина не сумели обыграть соперников
Италия
22 августа 2022, 10:10 | Обновлено 22 августа 2022, 11:01
79
0

ВИДЕО. Лацио и Фиорентина не сумели обыграть соперников

За 5 матчей итальянские команды забили только 3 гола

22 августа 2022, 10:10 | Обновлено 22 августа 2022, 11:01
79
0
ВИДЕО. Лацио и Фиорентина не сумели обыграть соперников
Getty Images/Global Images Ukraine. Фиорентина – Эмполи

В субботу и воскресенье, 20-21 августа, завершились 5 матчей в чемпионате Италии по футболу. 

«Фиорентина», «Торино» и «Удинезе» отыграли на 0, «Болонья» и «Верона» расписали ничью, а «Сассуоло» минимально обыграл «Лечче».

Чемпионат Италии. Серия А

2-й тур

  • «Торино» – «Лацио» – 0:0
  • «Удинезе» – «Салернитана» – 0:0
  • «Сассуоло» – «Лечче» – 1:0
  • «Эмполи» – «Фиорентина» – 0:0
  • «Болонья» – «Верона» – 1:1

«Торино» – «Лацио» – 0:0

«Удинезе» – «Салернитана» – 0:0

«Сассуоло» – «Лечче» – 1:0

«Эмполи» – «Фиорентина» – 0:0

«Болонья» – «Верона» – 1:1

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Источник Sport.ua
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