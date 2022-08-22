Лига Европы22 августа 2022, 09:38 |
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Бригада из Италии. Стало известно, кто рассудит матч АЕК – Днепр-1
На Кипре отработают итальянцы
22 августа 2022, 09:38 |
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Определилась бригада арбитров, которая будет работать на ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы между кипрским АЕКом и «Днепр-1», который состоится 25 августа в Ларнаке и начнется в 19 часов.
Все судьи представляют Италию. Главный арбитр – Давиде Масса. Судьи на линии – Филиппо Мели и Стефано Алассио. Четвертый арбитр – Розарио Абиссо.
Отметим, что первый матч завершился со счетом 1:2 в пользу команды из Кипра.
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