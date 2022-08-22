Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бригада из Италии. Стало известно, кто рассудит матч АЕК – Днепр-1
Лига Европы
22 августа 2022, 09:38 |
0
0

Бригада из Италии. Стало известно, кто рассудит матч АЕК – Днепр-1

На Кипре отработают итальянцы

22 августа 2022, 09:38 |
0
0
Бригада из Италии. Стало известно, кто рассудит матч АЕК – Днепр-1
СК Днепр-1. Давиде Масса

Определилась бригада арбитров, которая будет работать на ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы между кипрским АЕКом и «Днепр-1», который состоится 25 августа в Ларнаке и начнется в 19 часов.

Все судьи представляют Италию. Главный арбитр – Давиде Масса. Судьи на линии – Филиппо Мели и Стефано Алассио. Четвертый арбитр – Розарио Абиссо.

Отметим, что первый матч завершился со счетом 1:2 в пользу команды из Кипра. 

По теме:
Бригада из Франции. Стало известно, кто обслужит матч Бенфика - Динамо
Артём ДОВБИК: «Серия А? Заинтересованность есть»
Александр СВАТОК: «Во втором тайме должны были сравнивать счет как минимум»
АЕК Ларнака АЕК Ларнака - Днепр-1 Днепр-1 судейские назначения Давиде Масса
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ломаченко пытался успокоить Джошуа после боя с Усиком
Бокс | 21 августа 2022, 20:00 9
ВИДЕО. Ломаченко пытался успокоить Джошуа после боя с Усиком
ВИДЕО. Ломаченко пытался успокоить Джошуа после боя с Усиком

Спойлер: у него не получилось

Энтони ДЖОШУА: «Вчера я проиграл Усику и своим эмоциям»
Бокс | 21 августа 2022, 21:55 9
Энтони ДЖОШУА: «Вчера я проиграл Усику и своим эмоциям»
Энтони ДЖОШУА: «Вчера я проиграл Усику и своим эмоциям»

Бывший чемпион мира – о неудачном реванше с украинцем

Малиновский – лучший игрок Аталанты в матче с Миланом
Футбол | 22.08.2022, 05:05
Малиновский – лучший игрок Аталанты в матче с Миланом
Малиновский – лучший игрок Аталанты в матче с Миланом
Украина заняла 11-е место. Медальный зачет мультиспортивного ЧЕ-2022
Другие виды | 22.08.2022, 07:23
Украина заняла 11-е место. Медальный зачет мультиспортивного ЧЕ-2022
Украина заняла 11-е место. Медальный зачет мультиспортивного ЧЕ-2022
«Доставайте чековую книжку». Фьюри готов драться с Усиком за все титулы
Бокс | 21.08.2022, 13:28
«Доставайте чековую книжку». Фьюри готов драться с Усиком за все титулы
«Доставайте чековую книжку». Фьюри готов драться с Усиком за все титулы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Львова проблемы. Группа футболистов отказалась подписывать контракты
У Львова проблемы. Группа футболистов отказалась подписывать контракты
20.08.2022, 20:20 4
Футбол
ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Нам нужны игроки, забивающие больше 6 голов в год»
ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Нам нужны игроки, забивающие больше 6 голов в год»
20.08.2022, 16:50 22
Футбол
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
20.08.2022, 23:57 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок Шахтера перешел в азербайджанский клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок Шахтера перешел в азербайджанский клуб
20.08.2022, 14:26
Футбол
Известно время выхода на ринг Усика и Джошуа
Известно время выхода на ринг Усика и Джошуа
20.08.2022, 19:15 4
Бокс
Зинченко на высоте. Арсенал добыл третью подряд победу в чемпионате Англии
Зинченко на высоте. Арсенал добыл третью подряд победу в чемпионате Англии
20.08.2022, 21:39 4
Футбол
ВИДЕО. Джошуа расплакался на пресс-конференции после боя
ВИДЕО. Джошуа расплакался на пресс-конференции после боя
21.08.2022, 09:10 10
Бокс
Скандал! Что сказал Джошуа Усику? Наперекор тренерам Энтони вернулся в ринг
Скандал! Что сказал Джошуа Усику? Наперекор тренерам Энтони вернулся в ринг
21.08.2022, 06:23 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности