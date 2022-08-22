Франция22 августа 2022, 09:32 |
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Видео. Восемь голов за матч. Лучшие фрагменты 3-го тура чемпионата Франции
ПСЖ разгромил Лилль, результативная ничья в Тулузе, 4 красные в матче Монпелье
22 августа 2022, 09:32 |
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В воскресенье, 21 августа, состоялись 7 матчей 3-го тура чемпиона Франции.
ПСЖ забил 7 мячей команде Пауло Фонсеки, в мачте «Монпелье» – «Осер» судья показал сразу 4 красные карточки, «Тулаза» с «Лорьян» расписали результативную ничью.
Чемпионат Франции. Лига 1
3-й тур, 21 авугста
- «Страсбург» – «Реймс» – 1:1
- «Анже» – «Брест» – 1:3
- «Клермон» – «Ницца» – 1:0
- «Монпелье» – «Осер» – 1:2
- «Тулуза» – «Лорьян» – 2:2
- «Ренн» – «Аяччо» – 2:1
- «Лилль» – «ПСЖ» – 1:7
Смотрите видеообзоры матчей 3-го тура
«Страсбург» – «Реймс» – 1:1
«Анже» – «Брест» – 1:3
«Клермон» – «Ницца» – 1:0
«Монпелье» – «Осер» – 1:2
«Тулуза» – «Лорьян» – 2:2
«Ренн» – «Аяччо» – 2:1
«Лилль» – «ПСЖ» – 1:7
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