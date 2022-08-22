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Франция
22 августа 2022, 09:32 |
35
0

Видео. Восемь голов за матч. Лучшие фрагменты 3-го тура чемпионата Франции

ПСЖ разгромил Лилль, результативная ничья в Тулузе, 4 красные в матче Монпелье

22 августа 2022, 09:32 |
35
0
Видео. Восемь голов за матч. Лучшие фрагменты 3-го тура чемпионата Франции
ФК ПСЖ

В воскресенье, 21 августа, состоялись 7 матчей 3-го тура чемпиона Франции.

ПСЖ забил 7 мячей команде Пауло Фонсеки, в мачте «Монпелье» – «Осер» судья показал сразу 4 красные карточки, «Тулаза» с «Лорьян» расписали результативную ничью.

Чемпионат Франции. Лига 1

3-й тур, 21 авугста

  • «Страсбург»  – «Реймс» – 1:1
  • «Анже» – «Брест» – 1:3
  • «Клермон» – «Ницца» – 1:0
  • «Монпелье» – «Осер» – 1:2
  • «Тулуза» – «Лорьян» – 2:2
  • «Ренн» – «Аяччо» – 2:1
  • «Лилль» – «ПСЖ» – 1:7

Смотрите видеообзоры матчей 3-го тура 

«Страсбург» – «Реймс» – 1:1

«Анже» – «Брест» – 1:3

«Клермон» – «Ницца» – 1:0

«Монпелье» – «Осер» – 1:2

«Тулуза» – «Лорьян» – 2:2

«Ренн» – «Аяччо» – 2:1

«Лилль» – «ПСЖ» – 1:7

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Источник Sport.ua
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