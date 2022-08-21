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Бельгия
21 августа 2022, 23:19 | Обновлено 21 августа 2022, 23:32
281
0

Стало известно, почему Соболь пропустил матч за Брюгге

Защитник не попал в заявку команды на матч 5-го тура против «Кортрейка»

21 августа 2022, 23:19 | Обновлено 21 августа 2022, 23:32
281
0
Стало известно, почему Соболь пропустил матч за Брюгге
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

Украинский защитник «Брюгге» Эдуард Соболь не попал в заявку команды на матч 5-го тура чемпионата Бельгии против «Кортрейка» (2:1).

Как оказалось, левый защитник Соболь не сыграл матч из-за травмы. Пока нет информации о том, на сколько времени выбыл украинец и какая у него травма.

Эдуард Соболь в текущем сезоне провел за «Брюгге» 3 матча чемпионата Бельгии.

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Эдуард Соболь Брюгге Кортрейк чемпионат Бельгии по футболу травма
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Источник Voetbalprimeur
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