Стало известно, почему Соболь пропустил матч за Брюгге

Украинский защитник «Брюгге» Эдуард Соболь не попал в заявку команды на матч 5-го тура чемпионата Бельгии против «Кортрейка» (2:1).

Как оказалось, левый защитник Соболь не сыграл матч из-за травмы. Пока нет информации о том, на сколько времени выбыл украинец и какая у него травма.

Эдуард Соболь в текущем сезоне провел за «Брюгге» 3 матча чемпионата Бельгии.