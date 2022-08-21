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ATP
21 августа 2022, 20:50 |
22
0

Стефанос Циципас – Борна Чорич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала Мастерса в Цинциннати

21 августа 2022, 20:50 |
22
0
Стефанос Циципас – Борна Чорич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

21 августа состоится финал хардового Мастерса в Цинциннати.

В матче за титул сразятся грек Стефанос Циципас (№7 ATP) и Борна Чорич из Хорватии (№152 ATP). Время начала матча – 23:30 по Киеву.

Оба теннисистка впервые будут бороться за титул на этом турнире.

Ранее Циципас и Чорич провели между собой два матча, счет равный.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встерчи

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Источник Sport.ua
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