ATP21 августа 2022, 20:50 |
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Стефанос Циципас – Борна Чорич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала Мастерса в Цинциннати
21 августа 2022, 20:50 |
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21 августа состоится финал хардового Мастерса в Цинциннати.
В матче за титул сразятся грек Стефанос Циципас (№7 ATP) и Борна Чорич из Хорватии (№152 ATP). Время начала матча – 23:30 по Киеву.
Оба теннисистка впервые будут бороться за титул на этом турнире.
Ранее Циципас и Чорич провели между собой два матча, счет равный.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встерчи
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