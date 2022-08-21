Стефанос Циципас – Борна Чорич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 августа состоится финал хардового Мастерса в Цинциннати.

В матче за титул сразятся грек Стефанос Циципас (№7 ATP) и Борна Чорич из Хорватии (№152 ATP). Время начала матча – 23:30 по Киеву.

Оба теннисистка впервые будут бороться за титул на этом турнире.

Ранее Циципас и Чорич провели между собой два матча, счет равный.

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Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встерчи