Динамо отправилось в Лиссабон на матч с Бенфикой. В заявке 26 игроков
Вторая игра состоится в Лиссабоне во вторник, 23 августа, в 22:00 по Киеву
В воскресенье, 21 августа, команда «Динамо» отправилась в Лиссабон, столицу Португалии, где сыграет ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против местной «Бенфики».
Утром динамовцы провели тренировку в Лодзи, а после обеда отправились в аэропорт, откуда взяли курс на западную часть Пиренейского полуострова.
В первом матче, который состоялся в Лодзи, «Динамо» потерпело поражение – 0:2. Вторая игра состоится в Лиссабоне во вторник, 23 августа, начало – в 22:00 по киевскому времени.
В предстоящем поединке наставник «бело-синих» Мирча Луческу рассчитывает на следующих 26 футболистов:
- Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко.
- Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера, Антон Боль.
- Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Денис Антюх, Антон Царенко, Александр Яцык.
- Форварды: Владислав Ванат, Артем Беседин.
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