Динамо отправилось в Лиссабон на матч с Бенфикой. В заявке 26 игроков

В воскресенье, 21 августа, команда «Динамо» отправилась в Лиссабон, столицу Португалии, где сыграет ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против местной «Бенфики».

Утром динамовцы провели тренировку в Лодзи, а после обеда отправились в аэропорт, откуда взяли курс на западную часть Пиренейского полуострова.

В первом матче, который состоялся в Лодзи, «Динамо» потерпело поражение – 0:2. Вторая игра состоится в Лиссабоне во вторник, 23 августа, начало – в 22:00 по киевскому времени.

В предстоящем поединке наставник «бело-синих» Мирча Луческу рассчитывает на следующих 26 футболистов: