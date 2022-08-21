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WTA
21 августа 2022, 21:00 | Обновлено 21 августа 2022, 21:03
314
0

Петра Квитова – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала в Цинциннати

21 августа 2022, 21:00 | Обновлено 21 августа 2022, 21:03
314
0
Петра Квитова – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова

21 августа состоится финал хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.

В матче за титул сразятся чешка Петра Квитова (№28 WTA) и француженка Каролин Гарсия (№35 WTA). Время начала матча – 21:00 по Киеву.

Обе участницы финала ранее еще не доходили до такой стадии на соревнованиях в Цинциннати.

Гарсия – первая в истории турнира участница квалификации, которая смогла пробиться в финал.

Ранее девушки встречались восемь раз, чешка выиграла пять матчей.

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Источник Sport.ua
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