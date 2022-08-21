Петра Квитова – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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21 августа состоится финал хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.
В матче за титул сразятся чешка Петра Квитова (№28 WTA) и француженка Каролин Гарсия (№35 WTA). Время начала матча – 21:00 по Киеву.
Обе участницы финала ранее еще не доходили до такой стадии на соревнованиях в Цинциннати.
Гарсия – первая в истории турнира участница квалификации, которая смогла пробиться в финал.
Ранее девушки встречались восемь раз, чешка выиграла пять матчей.
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