Даяна Ястремская – Ализе Корне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Кливленде
21 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (№80 WTA) стартует на хардовом турнире WTA 250 в Кливленде.
В первом круге украинка сразится против восьмой сеяной Ализе Корне из Франции (№37 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Стернс – Бегу. Ориентировочное время начала матча – 23:30 по Киеву.
Ранее девушки играли один раз, победила украинка.
В следующем круге победительница матча сразится против Клары Таусон (№47 WTA) или теннисистки из квалификации.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встерчи
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