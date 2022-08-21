Даяна Ястремская – Ализе Корне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (№80 WTA) стартует на хардовом турнире WTA 250 в Кливленде.

В первом круге украинка сразится против восьмой сеяной Ализе Корне из Франции (№37 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Стернс – Бегу. Ориентировочное время начала матча – 23:30 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила украинка.

В следующем круге победительница матча сразится против Клары Таусон (№47 WTA) или теннисистки из квалификации.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встерчи

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА