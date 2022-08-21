В финале хардового Мастерса в Цинциннати (США) сыграет Стефанос Циципас (Греция, ATP 7) и Борна Чорич (Хорватия, ATP 152).

Western & Southern Open – ATP Masters 1000

Цинциннати, США / 14-21 августа / хард / $6,280,880

Действующий чемпион: Александр Зверев (Германия)

Стефанос, как 4-й сеяный, начал путь к финалу с 1/16 финала. Первые два круга он прошел достаточно легко, где обыграл Филипа Крайиновича (Сербия, ATP 46) и Диего Шварцмана (Аргентина, ATP 16) в двух сетах. Далее с Джоном Изнером (США, ATP 50) пришлось немного помучаться, но тем не менее «Пушку Джона» он закрыл за 3 сета. И в полуфинале разобрался с первой ракеткой мира Даниилом Медведевым, также в трех сетах.

Чорич начал с 1/32 финала и удивлял всех матч за матчем. Во всех пяти играх он шел андердогом по оценкам экспертов, а только с легендарным Рафаэлем Надалем (Испания, ATP 3) у него были проблемы. Рафу он закрыл в трех сетах, а Лоренцо Музетти (Италия, ATP 33), Роберто Баутисту-Агута (Испания, ATP 19), Феликса Оже-Альясима (Канада, ATP 9) и Кэмерона Норри (Вкеликобритания, ATP 11) он обыграл в двух сетах. Отметим, что все соперники Чорича – представители топ-40, а если без Лоренцо – топ-20.

Циципас, экс-третья ракетка мира, опытный игрок с выигранным Итоговым турниром и финалом Ролан Гаррос, где он проиграл Джоковичу с 2:0. Всего на счету грека 9 трофеев и 21 финал. Также Стефанос является лидером по победам в этом сезоне – 46.

Чорич пропустил больше года с февраля 2021 по март 2022 из-за травмы плеча. У хорвата два титула на уровне АТР, один в Марракеше 2017 (Марокко) и один в Халле 2018 (Германия), где он обыграл Роджера Федерера.

По личным встречам счет 1:1. Грек выиграл на отказе в 2018 на Мастерсе в Риме, а Чорич невероятным образом сделал камбек на US Open 2020 со счета 1:2 по сетам и 1:5 в четвертом, где по ходу еще успел спасти 6 матчболов.

Матч начнется 21 августа не ранее 23:30 по Киеву

Прогноз от Sport.ua – Победа Циципаса