ВИДЕО. Бывший игрок Динамо отличился хет-триком в матче чемпионата Армении

Бывший игрок киевского «Динамо» Дмитрий Хлебас отличился хет-триком в матче чемпионата Армении.

28-летний украинец, который защищает цвета клуба «Урарту», трижды расписался в воротах ФК «Ноах», встреча завершилась со счетом 6:0.

Хлебас вышел на замену во втором тайме и забил три финальных мяча на 76, 77 и 81 минутах. Это первый хет-трик в профессиональной карьере нападающего.

«Урарту» идет на втором месте в чемпионате Армении.