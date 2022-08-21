Другие новости21 августа 2022, 17:50 |
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ВИДЕО. Бывший игрок Динамо отличился хет-триком в матче чемпионата Армении
Дмитрий Хлебас впервые в карьере забил три гола в одном матче
21 августа 2022, 17:50 |
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Бывший игрок киевского «Динамо» Дмитрий Хлебас отличился хет-триком в матче чемпионата Армении.
28-летний украинец, который защищает цвета клуба «Урарту», трижды расписался в воротах ФК «Ноах», встреча завершилась со счетом 6:0.
Хлебас вышел на замену во втором тайме и забил три финальных мяча на 76, 77 и 81 минутах. Это первый хет-трик в профессиональной карьере нападающего.
«Урарту» идет на втором месте в чемпионате Армении.
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Комментарии 1
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это тот про которого все ныли тут почему его Шева в сборную не привлекает. Ну-ну.Думаю теперь ответ очевиден
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