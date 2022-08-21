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21 августа 2022, 17:50 |
1193
1

ВИДЕО. Бывший игрок Динамо отличился хет-триком в матче чемпионата Армении

Дмитрий Хлебас впервые в карьере забил три гола в одном матче

21 августа 2022, 17:50 |
1193
1
ВИДЕО. Бывший игрок Динамо отличился хет-триком в матче чемпионата Армении
ФК Ворскла Полтава. Дмитрий Хлебас

Бывший игрок киевского «Динамо» Дмитрий Хлебас отличился хет-триком в матче чемпионата Армении. 

28-летний украинец, который защищает цвета клуба «Урарту», трижды расписался в воротах ФК «Ноах», встреча завершилась со счетом 6:0.

Хлебас вышел на замену во втором тайме и забил три финальных мяча на 76, 77 и 81 минутах. Это первый хет-трик в профессиональной карьере нападающего.

«Урарту» идет на втором месте в чемпионате Армении.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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umnuy2
это  тот про которого все ныли тут почему его Шева в сборную не привлекает. Ну-ну.Думаю теперь ответ очевиден
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