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  4. Петра Квитова – Каролин Гарсия. Прогноз на финал WTA Цинциннати
WTA
21 августа 2022, 15:37 |
163
0

Петра Квитова – Каролин Гарсия. Прогноз на финал WTA Цинциннати

Гарсия идет за третьим трофеем в сезоне, а Петра за тридцатым в карьере

21 августа 2022, 15:37 |
163
0
Петра Квитова – Каролин Гарсия. Прогноз на финал WTA Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Гарсия и Петра Квитова

В финале хардового турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США) сыграет Каролин Гарсия (Франция, WTA 35) и Петра Квитова (Чехия, WTA 28).

Western & Southern Open - WTA 1000

Цинциннати, США / 15-21 августа / хард / $2,527,250

Действующая чемпионка: Эшли Барти (Австралия)

Квитова стартовала с 1/32 финала турнира. Опытная 32-летняя чешка обыграла в трех сетах Жиль Тайхманн (Швейцария, WTA 21), с которой пришлось спасать матчбол, Онс Жабер (Тунис, WTA 5) и Мэдисон Киз (США, WTA 24). Также в двух сетах Петра не заметила сопротивление от Сораны Кырсти (Румыния, WTA 40) и Айлы Томлянович (Австралия, WTA 63). 

Гарсия прошла в финал с квалификации. Она стала первой теннисисткой с 2009 года, кому это удалось сделать на турнирах WTA 1000. Квалификационные раунды для француженки были далеко не самыми легкими, но все же в трех сетах она справилась и с Диан Парри (Франция, WTA 78), и с Андреа Петкович (Германия, WTA 106). В основной сетке в двух партиях Каролин закрыла лаки-лузера Петру Мартич (Хорватия, WTA 56), затем Элизу Мертенс (Бельгия, WTA 35) и Джессику Пегулу (США, WTA 8). Также в трех сетах она обыграла Марию Саккари (Греция, WTA 3) и в полуфинале Арину Соболенко (WTA 7). 

Для Петры это будет 2-й финал в сезоне и 40-й в карьере. По количеству финалов на уровне WTA она занимает 6 место. Больше только у Серены (98) и Винус (83) Уильямс, Халеп (42), Кузнецовой (42) и Азаренко (41). Всего у Квитовой 9 трофеев на уровне WTA 1000 и 30 титулов всего. 

Каролин, экс-четвертая ракетка мира, сыграет в 13 финале за карьеру, поборется за 10-й трофей и 3-й в сезоне. В 2022 она уже выигрывала турнир в Бад-Хомбурге (Германия) и Варшаве (Польша). 

Ранее девушки уже играли между собой. Счет 5:3 в пользу представительницы Чехии. 

Матч начнется 21 августа не ранее 21:00 по Киеву. 

Прогноз от Sport.ua – победа Квитовой

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Петра Квитова Каролин Гарсия WTA Цинциннати прогнозы прогнозы на теннис
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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