Лига чемпионов21 августа 2022, 14:07 |
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Бригада из Франции. Стало известно, кто обслужит матч Бенфика - Динамо
Судейская бригада Клемана Тюрпена
21 августа 2022, 14:07 |
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Стал известен состав судейской бригады, которая будет обслуживать ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Бенфика» - «Динамо», который будет проведен в Лиссабоне.
Все арбитры – из Франции. Главный арбитр – 40-летний Клеман Тюрпен. Он пересекался с киевлянами в минувшем сезоне Лиги чемпионов, когда судил матч «Барселона» - «Динамо» (1:0).
Первый матч «Динамо» проиграло со счетом 0:2. Ответная встреча состоится 23 августа.
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