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  4. Бригада из Франции. Стало известно, кто обслужит матч Бенфика - Динамо
Лига чемпионов
21 августа 2022, 14:07 |
298
0

Бригада из Франции. Стало известно, кто обслужит матч Бенфика - Динамо

Судейская бригада Клемана Тюрпена

21 августа 2022, 14:07 |
298
0
Бригада из Франции. Стало известно, кто обслужит матч Бенфика - Динамо
ФК Динамо Киев

Стал известен состав судейской бригады, которая будет обслуживать ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Бенфика» - «Динамо», который будет проведен в Лиссабоне.

Все арбитры – из Франции. Главный арбитр – 40-летний Клеман Тюрпен. Он пересекался с киевлянами в минувшем сезоне Лиги чемпионов, когда судил матч «Барселона» - «Динамо» (1:0).

Первый матч «Динамо» проиграло со счетом 0:2. Ответная встреча состоится 23 августа.

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Динамо Киев Бенфика - Динамо Лига чемпионов Клеман Тюрпен
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Источник ФК Динамо Киев
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