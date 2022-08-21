Бригада из Франции. Стало известно, кто обслужит матч Бенфика - Динамо

Стал известен состав судейской бригады, которая будет обслуживать ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Бенфика» - «Динамо», который будет проведен в Лиссабоне.

Все арбитры – из Франции. Главный арбитр – 40-летний Клеман Тюрпен. Он пересекался с киевлянами в минувшем сезоне Лиги чемпионов, когда судил матч «Барселона» - «Динамо» (1:0).

Первый матч «Динамо» проиграло со счетом 0:2. Ответная встреча состоится 23 августа.