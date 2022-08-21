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Украина. Премьер лига
21 августа 2022, 13:45 |
304
1

Игорь СУРКИС: Не стремлюсь распродавать Динамо, с протянутой рукой не стою

Ни одного официального предложения сейчас нет

21 августа 2022, 13:45 |
304
1
Игорь СУРКИС: Не стремлюсь распродавать Динамо, с протянутой рукой не стою
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о том, что ничего не знает об интересе «Манчестер Юнайтед» к вратарю Георгию Бущану, а также о желании сохранить костяк команды.

«По Бущану тоже нет никаких предложений. Может, «Манчестер Юнайтед» и интересуется Бущаном, но я об этом не слышал. Не знаю, кто выбрасывает в интернет эти фейки. Я разговариваю о трансферах только в одном единственном случае – когда вижу на бумаге официальное письмо клуба, который хочет приобрести нашего футболиста. Если звонят агенты, то я сразу бросаю трубку».

«На данный момент нет ни одного конкретного предложения по игрокам «Динамо».

«Как я уже говорил: я не стремлюсь распродавать команду. Я не стою с протянутой рукой и не жду, что кто-то пошлет мне предложение», - сказал Суркис.

Ранее президент клуба рассказал о ситуации Виктора Цыганкова.

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Источник FanDay
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Комментарии 1
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20052011
Конечно он не стоит с протянутой рукой. Он же участвовал в многолетнем разграблении Украины, как и такие же, как его братец, медведчук, ахметка, беня, "абалденный", пинчук, януковощ и др.
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