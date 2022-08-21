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  4. УАФ рассказала о том, как будет использоваться система VAR в новом сезоне
Украина. Премьер лига
21 августа 2022, 12:45 |
475
0

УАФ рассказала о том, как будет использоваться система VAR в новом сезоне

Лучано Лучи прояснил подробности

21 августа 2022, 12:45 |
475
0
УАФ рассказала о том, как будет использоваться система VAR в новом сезоне
uaf.ua

Лучано Лучи, глава комитета арбитров УАФ, рассказал о том, что в новом сезоне чемпионата Украины только один матч в туре будет гарантированно иметь систему VAR.

Его оплатит УАФ, а все остальное - за деньги клубов.

— Какая ситуация с VAR и как система будет представлена на матчах чемпионата УПЛ?

— В каждом туре комиссия УАФ по работе VAR будет выбирать один матч. Один матч в туре будет оплачиваться за счет УАФ. Согласно новому регламентному положению, клубы могут обращаться в УПЛ или УАФ, чтобы заказать систему видеоассистента арбитра. Как сам фургон, так и арбитров VAR.

Разработана целая процедура, и если клубы будут желать, чтобы на матчах было больше присутствия VAR, они смогут заказывать систему на определенные поединки заранее.

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VAR Лучано Лучи чемпионат Украины по футболу
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Источник Украинская ассоциация футбола
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