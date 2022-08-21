УАФ рассказала о том, как будет использоваться система VAR в новом сезоне
Лучано Лучи прояснил подробности
Лучано Лучи, глава комитета арбитров УАФ, рассказал о том, что в новом сезоне чемпионата Украины только один матч в туре будет гарантированно иметь систему VAR.
Его оплатит УАФ, а все остальное - за деньги клубов.
— Какая ситуация с VAR и как система будет представлена на матчах чемпионата УПЛ?
— В каждом туре комиссия УАФ по работе VAR будет выбирать один матч. Один матч в туре будет оплачиваться за счет УАФ. Согласно новому регламентному положению, клубы могут обращаться в УПЛ или УАФ, чтобы заказать систему видеоассистента арбитра. Как сам фургон, так и арбитров VAR.
Разработана целая процедура, и если клубы будут желать, чтобы на матчах было больше присутствия VAR, они смогут заказывать систему на определенные поединки заранее.
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