УАФ рассказала о том, как будет использоваться система VAR в новом сезоне

Лучано Лучи, глава комитета арбитров УАФ, рассказал о том, что в новом сезоне чемпионата Украины только один матч в туре будет гарантированно иметь систему VAR.

Его оплатит УАФ, а все остальное - за деньги клубов.

— Какая ситуация с VAR и как система будет представлена на матчах чемпионата УПЛ?

— В каждом туре комиссия УАФ по работе VAR будет выбирать один матч. Один матч в туре будет оплачиваться за счет УАФ. Согласно новому регламентному положению, клубы могут обращаться в УПЛ или УАФ, чтобы заказать систему видеоассистента арбитра. Как сам фургон, так и арбитров VAR.

Разработана целая процедура, и если клубы будут желать, чтобы на матчах было больше присутствия VAR, они смогут заказывать систему на определенные поединки заранее.