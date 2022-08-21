Майк ТАЙСОН: «Джошуа будет сложно победить Усика»
Легендарный экс-чемпион мира в супертяжелом весе поделился мнением о реванше Усик - Джошуа
Майк Тайсон считает, что в реванше больше шансов добыть победу у украинца.
«Джошуа сложно будет победить Усика. Он быстр и уже переигрывал Джошуа своим джебом. Джошуа должен научиться справляться со своими джебами. В прошлом поединке с Усиком он не смог совладать с собственным джебом и перемещениями в ринге. Усик слишком быстр для Джошуа. Энтони нужно оказывать на него сильное давление и удерживать его на протяжении всего боя. Он мощный панчер, но ему не хватает точности ударов, а против Усика нужно быть точным. Усик много двигается, и у него хороший джеб, поэтому он может перехитрить британца», - сказал Майк Тайсон.
Ранее Эвандер Холифилд высказал мнение, что Усик и во второй раз победит Джошуа.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию боя Усик - Джошуа 2.
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