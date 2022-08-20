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Профессиональный бокс
20 августа 2022, 20:55 | Обновлено 20 августа 2022, 20:57
389
0

Хавбек Динамо назвал раунд, в котором Усик вырубит Джошуа

Александр Андриевский уверен, что украинец победит досрочно

20 августа 2022, 20:55 | Обновлено 20 августа 2022, 20:57
389
0
Хавбек Динамо назвал раунд, в котором Усик вырубит Джошуа
ФК Динамо Киев. Александр Андриевский

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский рассказал, что он думает о втором бое между украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

«Мы уже несколько дней разговариваем о предстоящем поединке — где будем смотреть, кто к кому придет, вместе или будем отдельно болеть. Желаем только победы нашему чемпиону, будем болеть за него. Главное, чтобы он победил, поставлю, что в 7 раунде Александр Усик победит», — сказал Андриевский.

20 августа в Джидде Александр Усик проведет второй бой с Энтони Джошуа. В первом бою украинец уверенно выиграл по очкам, добыв чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка (только в укр. версии сайта).

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua!

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Источник ФК Динамо Киев
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