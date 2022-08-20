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Англия
20 августа 2022, 18:44 | Обновлено 20 августа 2022, 18:46
364
0

Зинченко – в стартовом составе Арсенала на матч против Борнмута

Александр снова начинает с первых минут

20 августа 2022, 18:44 | Обновлено 20 августа 2022, 18:46
364
0
Зинченко – в стартовом составе Арсенала на матч против Борнмута
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 20 августа, состоится поединок 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Борнмут» на домашнем стадионе «Дин Корт» примет лондонский «Арсенал». 

В стартовом составе «канониров» на поле выйдет украинец Александр Зинченко. Он является стабильным игроком основы и пока что в каждом матче «Арсенала» играет с первых минут.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Борнмут
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Источник ФК Арсенал Лондон
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