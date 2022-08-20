Зинченко – в стартовом составе Арсенала на матч против Борнмута

В субботу, 20 августа, состоится поединок 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Борнмут» на домашнем стадионе «Дин Корт» примет лондонский «Арсенал».

В стартовом составе «канониров» на поле выйдет украинец Александр Зинченко. Он является стабильным игроком основы и пока что в каждом матче «Арсенала» играет с первых минут.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.