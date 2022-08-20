Англия20 августа 2022, 18:44 | Обновлено 20 августа 2022, 18:46
364
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Зинченко – в стартовом составе Арсенала на матч против Борнмута
Александр снова начинает с первых минут
20 августа 2022, 18:44 | Обновлено 20 августа 2022, 18:46
364
0
В субботу, 20 августа, состоится поединок 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Борнмут» на домашнем стадионе «Дин Корт» примет лондонский «Арсенал».
В стартовом составе «канониров» на поле выйдет украинец Александр Зинченко. Он является стабильным игроком основы и пока что в каждом матче «Арсенала» играет с первых минут.
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.
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