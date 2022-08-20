Украинский теннисист проиграл первой ракетке Румынии

Украинский теннисист Илья Белобородько (АТР 694) проиграл в 1/2 финала грунтового турнира в Крайове (Румыния) Николасу Давиду Ионелю (Румыния, ATP 279). Матч завершился в двух сетах за 2 часа и 38 минут.

ITF M15 Крайова (Румыния). Грунт. 1/2 финала

Илья Белобородько (Украина) – Николас Давид Ионель (Румыния) – 4:6, 6:2, 4:6

Отметим, что для Ильи это был первый полуфинал с конца 2021 года.

Далее Илья заявился на грунтовой 25-тысячник в Познани (Польша). Также, скорее всего, там сыграют Георгий Кравченко, Владислав Орлов и Александр Брайнин. С квалификации начнет еще один украинский теннисист Артем Мазур.