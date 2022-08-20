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ITF
20 августа 2022, 16:39 | Обновлено 20 августа 2022, 16:43
162
0

Украинский теннисист проиграл первой ракетке Румынии

Белобородько не смог выйти в финал грунтового фьючерса в Румынии

20 августа 2022, 16:39 | Обновлено 20 августа 2022, 16:43
162
0
Украинский теннисист проиграл первой ракетке Румынии
ФТУ. Илья Белобородько

Украинский теннисист Илья Белобородько (АТР 694) проиграл в 1/2 финала грунтового турнира в Крайове (Румыния) Николасу Давиду Ионелю (Румыния, ATP 279). Матч завершился в двух сетах за 2 часа и 38 минут.

ITF M15 Крайова (Румыния). Грунт. 1/2 финала

Илья Белобородько (Украина) – Николас Давид Ионель (Румыния) – 4:6, 6:2, 4:6

Отметим, что для Ильи это был первый полуфинал с конца 2021 года.

Далее Илья заявился на грунтовой 25-тысячник в Познани (Польша). Также, скорее всего, там сыграют Георгий Кравченко, Владислав Орлов и Александр Брайнин. С квалификации начнет еще один украинский теннисист Артем Мазур.

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Илья Белобородько ITF Крайова Георгий Кравченко Владислав Орлов Александр Брайнин
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Источник Sport.ua
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