Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Нива Бузовая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Первая лига
20 августа 2022, 12:34 | Обновлено 20 августа 2022, 12:47
85
0

Полесье – Нива Бузовая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеообзор товарищеского матча

20 августа 2022, 12:34 | Обновлено 20 августа 2022, 12:47
85
0
Полесье – Нива Бузовая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Нива Бузовая

В воскресенье, 21 августа, состоится товарищеский матч, в котором сыграют житомирское «Полесье» и «Нива Бузовая». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

По теме:
Айнарс БАГАТСКИС: «Для Украины сейчас самый важный матч - против Италии»
Черноморец разгромил Реал Фарму в спарринге
Александрия в контрольном матче уступила Ниве Бузовой
Нива Бузовая Полесье Житомир смотреть онлайн товарищеские матчи
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Мой вес? Не всегда надежды становятся реальностью»
Бокс | 19 августа 2022, 15:40 0
Александр УСИК: «Мой вес? Не всегда надежды становятся реальностью»
Александр УСИК: «Мой вес? Не всегда надежды становятся реальностью»

Украинский боксер показал те же цифры, что и перед первым боем

Металлист 1925 подписал бразильца и двух воспитанников Шахтера
Футбол | 20 августа 2022, 13:13 0
Металлист 1925 подписал бразильца и двух воспитанников Шахтера
Металлист 1925 подписал бразильца и двух воспитанников Шахтера

Вендел уже успел поиграть в Украине за «Волчанск»

Источник: Кабаев уже подписал контракт с Динамо
Футбол | 19.08.2022, 17:36
Источник: Кабаев уже подписал контракт с Динамо
Источник: Кабаев уже подписал контракт с Динамо
Деонтей УАЙЛДЕР: «Джошуа выглядит надломленным, а Усик - уверенным»
Бокс | 19.08.2022, 19:11
Деонтей УАЙЛДЕР: «Джошуа выглядит надломленным, а Усик - уверенным»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Джошуа выглядит надломленным, а Усик - уверенным»
Патриотично. Донецкий Шахтер обновил дизайн клубного автобуса
Футбол | 20.08.2022, 10:32
Патриотично. Донецкий Шахтер обновил дизайн клубного автобуса
Патриотично. Донецкий Шахтер обновил дизайн клубного автобуса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛУЧЕСКУ: «Если бы футболисты пошли воевать, то погибли бы в первый же день»
ЛУЧЕСКУ: «Если бы футболисты пошли воевать, то погибли бы в первый же день»
19.08.2022, 10:05 20
Футбол
Конфликт с тренером. Стало известно, почему Малиновский покинет Аталанту
Конфликт с тренером. Стало известно, почему Малиновский покинет Аталанту
18.08.2022, 22:34 5
Футбол
Стало известно, с каким весом Усик и Джошуа подошли к реваншу
Стало известно, с каким весом Усик и Джошуа подошли к реваншу
19.08.2022, 15:16 3
Бокс
Определились полуфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Определились полуфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
18.08.2022, 08:55
Хоккей
Как Роналду в МЮ стал заложником такого же помешанного, как и он сам
Как Роналду в МЮ стал заложником такого же помешанного, как и он сам
18.08.2022, 09:50 12
Футбол
ВИДЕО. Как Зинченко выиграл упражнение на тренировке Арсенала
ВИДЕО. Как Зинченко выиграл упражнение на тренировке Арсенала
18.08.2022, 08:19 1
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик не мог набрать 7 кг, это абсурд»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик не мог набрать 7 кг, это абсурд»
18.08.2022, 17:15 2
Бокс
Неудачный дебют. Днепр-1 уступил АЕКу в Кошице
Неудачный дебют. Днепр-1 уступил АЕКу в Кошице
18.08.2022, 22:56 60
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности