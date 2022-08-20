Украина. Первая лига20 августа 2022, 12:34 | Обновлено 20 августа 2022, 12:47
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Полесье – Нива Бузовая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеообзор товарищеского матча
20 августа 2022, 12:34 | Обновлено 20 августа 2022, 12:47
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В воскресенье, 21 августа, состоится товарищеский матч, в котором сыграют житомирское «Полесье» и «Нива Бузовая». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.
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