Патриотично. Донецкий Шахтер обновил дизайн клубного автобуса
Сергей Палкин опубликовал фото-подтверждение в своем Instagram
Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин в своем Instagram поделился фото, на котором изображен клубный автобус «горняков» с обновленным дизайном.
«Новый дизайн нашего клубного автобуса », – подписал Сергей Палкин.
Теперь дончане будут передвигаться на автобусе с черным фоном, где основным элементом будет эмблема клуба и его название в цветах украинского флага.
Отметим, что первую официальную игру сезона «Шахтер» проведет против «Металлиста 1925» 23 августа в 13:00. Поединок должен состояться на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Эта встреча откроет сезон УПЛ.
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