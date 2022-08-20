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Украина. Премьер лига
20 августа 2022, 10:32 | Обновлено 20 августа 2022, 10:33
719
0

Патриотично. Донецкий Шахтер обновил дизайн клубного автобуса

Сергей Палкин опубликовал фото-подтверждение в своем Instagram

20 августа 2022, 10:32 | Обновлено 20 августа 2022, 10:33
719
0
Патриотично. Донецкий Шахтер обновил дизайн клубного автобуса
Instagram

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин в своем Instagram поделился фото, на котором изображен клубный автобус «горняков» с обновленным дизайном.

«Новый дизайн нашего клубного автобуса », – подписал Сергей Палкин.

Теперь дончане будут передвигаться на автобусе с черным фоном, где основным элементом будет эмблема клуба и его название в цветах украинского флага.

Отметим, что первую официальную игру сезона «Шахтер» проведет против «Металлиста 1925» 23 августа в 13:00. Поединок должен состояться на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Эта встреча откроет сезон УПЛ.

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Сергей Палкин Шахтер фото автобусы
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Источник Sport.ua
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