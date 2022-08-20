Патриотично. Донецкий Шахтер обновил дизайн клубного автобуса

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин в своем Instagram поделился фото, на котором изображен клубный автобус «горняков» с обновленным дизайном.

«Новый дизайн нашего клубного автобуса », – подписал Сергей Палкин.

Теперь дончане будут передвигаться на автобусе с черным фоном, где основным элементом будет эмблема клуба и его название в цветах украинского флага.

Отметим, что первую официальную игру сезона «Шахтер» проведет против «Металлиста 1925» 23 августа в 13:00. Поединок должен состояться на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Эта встреча откроет сезон УПЛ.