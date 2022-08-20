Италия20 августа 2022, 09:51 | Обновлено 20 августа 2022, 09:55
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ВИДЕО. Динамо сыграет во Львове, Довбик близок к Италии, ставим на Арсенал
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
20 августа 2022, 09:51 | Обновлено 20 августа 2022, 09:55
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1. Динамо определилось, где проведет первый матч сезона УПЛ
2. Салернитана сделала предложение по Довбику
3. Тоттенхэм предложил Аталанте защитника в обмен на Малиновского
4. Прогноз на матч Борнмут – Арсенал
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