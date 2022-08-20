Клуб из первой лиги пополнился четырьмя новыми игроками

Футбольный клуб «Буковина» подписал новых четырех игроков.

Семен Даценко, Виталий Чеботарев, Антон Задерейко и Виталий Фарасеенко пополнили состав черновецкого клуба.

28-летний Семен Даценко играет на позиции центрального защитника. В прошлом сезоне выступал за ФК «Тростянец». В 2016 году играл за армянский клуб «Ширак», с которым взял кубок Армении.

26-летний Виталий Чеботарев в своей карьере защищал ворота «Таврии», «Тростянца», а также грузинских клубов «Цхинвали» и «Локомотива» из Тбилиси.

Антон Задерейко является воспитанником львовских «Карпат». В прошлом сезоне 23-летний голкипер защищал ворота «Агробизнеса», а в 2017 году вызывался в состав сборной Украины U-17.

Виталий Фарасеенко играет на позиции флангового полузащитника. Виталий был подписан после товарищеского матча с «Нивой», где «Буковина» проиграла со счетом 1:3. Единственный гол тогда в составе клуба из Черновцов забил именно Виталий. В прошлом сезоне 19-летний футболист играл за ФК «Мункач».