Интим за футбол. Модель из Чили зарабатывает на OnlyFans, чтобы купить клуб

В ближайшее время в чилийском профессиональном футболе может появиться весьма интригующая и интересная персона – 36-летняя экс-модель Playboy Даниэлла Чавес. Она давно мечтала попробовать реализовать себя в мире игры № 1, и сейчас готова ухватиться за представившийся шанс.

Еще несколько месяцев назад владельцы «О’Хиггинса» из города Ранкагуа, на счету которого одна победа в чемпионате Чили (Апертура-2013) за всю историю, объявили о готовности продать клуб за 20 миллионов долларов. Болельщики команды в целом положительно восприняли такую новость, так как их отношения с семьей Абумоор, которая ныне владеет акциями «О’Хиггинса» далеки от идиллических.

Так уж случилось, что Даниэлла Чавес считает себя преданной фанаткой «тигров» - клуба с 67-летней историей, а потому для нее шанс стать владелицей и президентом «О’Хиггинса» показался едва ли не делом всей жизни. И, к несчастью для нынешнего босса чилийского клуба Рикардо Абумоора, никто, кроме эксцентричной модели не выразил готовности вести переговоры о покупке акций «О’Хиггинса».

Дело в том, что адвокаты Абумоора, реагируя на первичные слухи о готовности Чавес договариваться по условиям приобретения клуба, заявили, что их клиент не хочет вести переговоры с Даниэллой. Якобы та несколько раз негативно высказывалась в социальных сетях в адрес Абумоора и членов его семьи, после чего владельцы «О’Хиггинса» не горят желанием вступать в деловую дискуссию с этой девушкой.

Но Чавес, имеющая немалую популярность на родине, привычно для себя атаковала оппонента через социальные сети. Она обвинила Абумоора в дискриминации – мол, нынешний владелец «О’Хиггинса» не хочет вести с ней переговоры о продаже клуба только потому, что Даниэлла – девушка, ранее участвовавшая в фотосессиях для Playboy.

«Рикардо Абумоор сказал, что клуб выставлен на продажу, и он предпочел бы, чтобы клуб остался в руках людей из региона. Он заявил о готовности продать «О’Хиггинс», но теперь, когда я хочу его купить, они говорят мне, что не будут вести переговоры! Это при том, что я уверена в своих способностях дать клубу гораздо большее, чем Рикардо и его семья. Все потому, что я представляю этот регион, и я – настоящий болельщик «О’Хиггинса», а они – нет».

«Очевидно, Абумоора куда больше волнует, что женщина хочет купить его клуб. Он выставляет его на продажу, но дискриминирует покупателей. Так же печально, как в этой стране действуют так называемые «мачо». Абумоор дискриминирует меня, утверждая, что готов продать «О’Хиггинс» всем, кроме меня... А ведь я реально могу собрать нужные деньги. Это настоящий позор!»

«Могу заявить, чтобы меня услышали все болельщики «О’Хиггинса» - клуб официально выставлен на продажу, но семья Абумоора проявляет акт дискриминации, закрывая возможность для меня его купить. Они делают это лишь потому, что я – женщина, работавшая на Playboy», - заявила Чавес.

Помимо этого Чавес прорекламировала свой канал на платформе OnlyFans – сервисе, который позволяет создателям контента зарабатывать на пользователях, оформивших подписку на их канал. В основном OnlyFans имеет популярность в индустрии развлечений для взрослых, которая хорошо знакома 36-летней Даниэлле, ранее успешно сотрудничавшей с Playboy и некоторыми другими аналогичными гигантами этой отрасли.

Благодаря своей популярности и незаурядной внешности, чилийская девушка по состоянию на конец июля отчиталась о том, что сумела собрать сумму в 5 миллионов долларов, которая наверняка с тех пор солидно увеличилась (в частности, в чилийской прессе мелькала информация, что ныне речь идет уже о 8 миллионах долларов, собранных через OnlyFans). Даниэлла Чавес в твиттере опубликовала пост, в котором сообщила о собранной сумме, а также четко обозначила свою цель – она собирает деньги исключительно ради покупки клуба «О’Хиггинс».

Hay una chica que ya ganó 27 millones de dólares en Onlyfans es la primera imagen! La segunda imagen es mía que llevo 5 millones de dólares para comprar O’Higgins vamos que se puede llegar a la meta! Gracias 🙏 pic.twitter.com/DPNE2efBEC — Daniella Chavez (@daniellachavezc) July 22, 2022

Контратака, в которую пошла отважная Чавес, уже принесла ей первый успех. Владельцы «О’Хиггинса» были вынуждены выпустить официальное коммюнике, в котором отреагировали на обвинения Даниэллы в их адрес по поводу каких-либо проявлений дискриминации. В частности, нынешние собственники «О’Хиггинса» заявили, что «открыты для включения в состав владельцев новых агентов или инвесторов, которые будут способствовать росту имиджа клуба, а также выражают готовность о ведении с ними переговоров о полной продаже акций».

Семья Абумоора подчеркнула, что рассматриваться будут исключительно те предложения, которые поступят в адрес правления «О’Хиггинса» официально. Что правда, нынешние собственники клуба разъяснили, что не будут выбирать, с кем вести дела, исходя из «происхождения, расы или социального статуса» потенциального покупателя. По сути, главное условие для смены владельца – выплата 20 миллионов долларов, которые хотят получить Рикардо Абумоор и его родственники.

Таким образом, первой победы Даниэлла Чавес уже добилась – с ней готовы разговаривать на предмет перехода прав собственности на футбольный клуб «О’Хиггинс». Впереди у девушки другая амбициозная цель – как можно скорее накопить 20 миллионов долларов, ведь пока она, несмотря на высокую популярность, не добралась и до половины этой «планки». Все-таки, стоит признать, что задача, которую себе поставила Чавес, весьма и весьма непроста с точки зрения реализации в жизнь.

Интересно, что жизнь Даниэллы Чавес достаточно тесно переплетена с футболом. В тусовке она стала известной благодаря слухам о романе с Криштиану Роналду, который на тот момент еще был игроком «Реала» и встречался с российской моделью Ириной Шейк. В 2015 году Чавес признали музой Кубка Америки, который проходил в Чили. В СМИ тогда писали, что девушка даже имела наглость в прямом эфире позвонить на мобильный номер главному тренеру сборной Бразилии Дунге, стремясь пригласить того к себе домой на барбекю, но наставник «селесао» на звонок так и не ответил.

В 2020 году Даниэлла Чавес приобрела свой первый футбольный клуб – «Ранкагуа Сур», имеющий де-факто статус местечкового. Несмотря на всю раскрутку и инвестиции, до сих пор Чавес и ее советникам так и не удалось поднять эту команду из чилийской Терсеры А – четвертого дивизиона в системе профессиональных футбольных лиг Чили.

В отличие от «Ранкагуа Сур», «О’Хиггинс» стабильно выступает в элитарном дивизионе чилийского футбола – Примере. Что правда, в последние годы «тигры» являются типичным середняком лиги и, по мнению фанатов, требуют серьезных перемен в менеджменте для шага вперед в направлении борьбы за медали. Возможно, таковой «О’Хиггинс» сможет сделать уже в следующем сезоне под чутким руководством Даниэллы Чавес. Если, конечно, та успеет своими неординарными природными данными и обаянием собрать еще чуть более 10 миллионов долларов. Поэтому запасайтесь попкорном, будем следить, чем завершится эта нетривиальная чилийская история…