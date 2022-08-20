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WTA
20 августа 2022, 09:15 |
392
0

Стали известны участницы полуфиналов на турнире серии WTA 1000 в Цинциннати

Киз выиграла у чемпионки Уимблдона, Гарсия обыграла обидчицу Костюк

20 августа 2022, 09:15 |
392
0
Стали известны участницы полуфиналов на турнире серии WTA 1000 в Цинциннати
Instagram. Каролин Гарсия

Состоялись четвертьфинальные матчи хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.

Мэдисон Киз, после победы над первой ракеткой мира Игой Свентек, обыграла чемпионку Уимблдона 2022 Елену Рыбакину, а Каролин Гарсия выиграла у Джессики Пегулы, которая на стадии 1/16 финала обыграла украинку Марту Костюк.

Петра Квитова не оставила шансов Айле Томлянович, Чжан Шуай не реализовала преимущество в каждом из сетов и проиграла матч в двух партиях Арине Соболенко.

Цинциннати. Четвертьфиналы

Верхняя часть сетки

  Мэдисон Киз –  Елена Рыбакина – 6:2, 6:4

  Айла Томлянович [Q] –  Петра Квитова – 3:6, 3:6

Нижняя часть сетки

  Джессика Пегула [7] –  Каролин Гарсия [Q] – 1:6, 5:7

Арина Соболенко [6] –  Чжан Шуай – 6:4, 7:6 (7:1)

Цинциннати. Пары 1/2 финала

 Мэдисон Киз –  Петра Квитова

 Каролин Гарсия – Арина Соболенко 

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Источник Sport.ua
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