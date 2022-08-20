Стали известны участницы полуфиналов на турнире серии WTA 1000 в Цинциннати

Состоялись четвертьфинальные матчи хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.

Мэдисон Киз, после победы над первой ракеткой мира Игой Свентек, обыграла чемпионку Уимблдона 2022 Елену Рыбакину, а Каролин Гарсия выиграла у Джессики Пегулы, которая на стадии 1/16 финала обыграла украинку Марту Костюк.

Петра Квитова не оставила шансов Айле Томлянович, Чжан Шуай не реализовала преимущество в каждом из сетов и проиграла матч в двух партиях Арине Соболенко.

Цинциннати. Четвертьфиналы

Верхняя часть сетки

Мэдисон Киз – Елена Рыбакина – 6:2, 6:4

Айла Томлянович [Q] – Петра Квитова – 3:6, 3:6

Нижняя часть сетки

Джессика Пегула [7] – Каролин Гарсия [Q] – 1:6, 5:7

Арина Соболенко [6] – Чжан Шуай – 6:4, 7:6 (7:1)

Цинциннати. Пары 1/2 финала

Мэдисон Киз – Петра Квитова

Каролин Гарсия – Арина Соболенко