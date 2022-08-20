Определились полуфиналисты Мастерса в Цинциннати

Состоялись четвертьфинальные матчи хардового Мастерса в Цинциннати (США).

Третий сеяный Карлос Алькарас уступил в трех сетах Кэмерону Норри, Борна Чорич продолжает побеждать и на этот раз обыграл Феликса Оже-Альясима.

Тейлор Фритц не сумел реализовать три сет-поинта против Даниил Медведева в первом сете и по итогу проиграл матч в двух сетах, а Стефанос Циципас столкнулся с проблемами в матче против Джона Изнера, но вырвал победу.

​Цинциннати. Четвертьфиналы

Верхняя часть сетки

Даниил Медведев [1] – Тэйлор Фриц [11] – 7:6 (7:1), 6:3

Стефанос Циципас [4] – Джон Изнер – 7:6 (7:5), 5:7, 6:3

Нижняя часть сетки

Кэмерон Норри [9] – Карлос Алькарас [3] – 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:4

Феликс Оже-Альяссим [7] – Борна Чорич [PR] – 4:6, 4:6

Цинциннати. Пары 1/2 финала

Верхняя часть сетки

Даниил Медведев [1] – Стефанос Циципас [4]

Нижняя часть сетки

Кэмерон Норри [9] – Борна Чорич [PR]