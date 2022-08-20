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ATP
20 августа 2022, 08:40 |
406
0

Определились полуфиналисты Мастерса в Цинциннати

Алькарас вылетел от Норри, Чорич снова победил

20 августа 2022, 08:40 |
406
0
Определились полуфиналисты Мастерса в Цинциннати
Instagram. Кэмерон Норри и Карлос Алькарас

Состоялись четвертьфинальные матчи хардового Мастерса в Цинциннати (США).

Третий сеяный Карлос Алькарас уступил в трех сетах Кэмерону Норри, Борна Чорич продолжает побеждать и на этот раз обыграл Феликса Оже-Альясима. 

Тейлор Фритц не сумел реализовать три сет-поинта против Даниил Медведева в первом сете и по итогу проиграл матч в двух сетах, а Стефанос Циципас столкнулся с проблемами в матче против Джона Изнера, но вырвал победу.

Цинциннати. Четвертьфиналы

Верхняя часть сетки

Даниил Медведев [1] –  Тэйлор Фриц [11] – 7:6 (7:1), 6:3

  Стефанос Циципас [4] –  Джон Изнер – 7:6 (7:5), 5:7, 6:3

Нижняя часть сетки

  Кэмерон Норри [9] –  Карлос Алькарас [3] – 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:4
 Феликс Оже-Альяссим [7] –  Борна Чорич [PR] – 4:6, 4:6

Цинциннати. Пары 1/2 финала

Верхняя часть сетки

Даниил Медведев [1] –   Стефанос Циципас [4]

Нижняя часть сетки

  Кэмерон Норри [9] –  Борна Чорич [PR] 

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Кэмерон Норри Борна Чорич Даниил Медведев Тейлор Фритц Стефанос Циципас Джон Изнер Карлос Алькарас Феликс Оже-Альяссим ATP Цинциннати
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Источник Sport.ua
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