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ITF
19 августа 2022, 23:10 |
60
0

Снигур не смогла пробиться в полуфинал 60-тысячника ITF в США

Дарья больше двух часом сражалась с соперницей из Швейцарии

19 августа 2022, 23:10 |
60
0
Снигур не смогла пробиться в полуфинал 60-тысячника ITF в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур не смогла пробиться в полуфинал 60-тысячника ITF в США.

В четвертьфинале украинка в напряженных трех сетах проиграла швейцарке Симоне Вальтерт.

В третьем сете Дарья отыгралась с 1:4, но не смогла подать на тай-брейк в 12-м гейме.

Бронкс. 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина) – Симона Вальтерт (Швейцария) – 7:5, 4:6, 5:7

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Источник Sport.ua
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