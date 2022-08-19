Украинская теннисистка Дарья Снигур не смогла пробиться в полуфинал 60-тысячника ITF в США.

В четвертьфинале украинка в напряженных трех сетах проиграла швейцарке Симоне Вальтерт.

В третьем сете Дарья отыгралась с 1:4, но не смогла подать на тай-брейк в 12-м гейме.

Бронкс. 1/4 финала

Дарья Снигур (Украина) – Симона Вальтерт (Швейцария) – 7:5, 4:6, 5:7