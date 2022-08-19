ITF19 августа 2022, 23:10 |
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Снигур не смогла пробиться в полуфинал 60-тысячника ITF в США
Дарья больше двух часом сражалась с соперницей из Швейцарии
19 августа 2022, 23:10 |
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Украинская теннисистка Дарья Снигур не смогла пробиться в полуфинал 60-тысячника ITF в США.
В четвертьфинале украинка в напряженных трех сетах проиграла швейцарке Симоне Вальтерт.
В третьем сете Дарья отыгралась с 1:4, но не смогла подать на тай-брейк в 12-м гейме.
Бронкс. 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина) – Симона Вальтерт (Швейцария) – 7:5, 4:6, 5:7
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