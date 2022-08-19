Игорь ЦЫГАНЫК: «Нужно выбрать, что важнее - Лига наций или Евро U-21»

Журналист Игорь Цыганык намекает на некий конфликт в сборных Украины и считает, что ряд игроков должны сыграть за молодежную сборную в плей-офф отбора Евро U-21 против Словакии, пропустив матчи национальной сборной в Лиге наций.

Украина в Лиге наций проведет матчи с Шотландией (21 и 27 сентября) и Арменией (24 сентября). Молодежка матчи против Словакии сыграет 23 и 27 сентября, поэтому тренерам Александру Петракову и Руслану Ротаню нужно поделить игроков.

«Молодежная сборная Украины имеет все шансы обыграть Словакию и выйти на Евро U-21. И начинаются дискуссии, что важнее - Лига наций или выход на Евро молодежный. Я считаю, что Евро важнее. И нужно сделать выбор, потому что у нас в национальной команде есть Мудрик, Сирота и Забарный. Они могут помочь команде Ротаня выйти на Евро U-21. И нужно помочь молодежке».

«И если будут какие-то внутренние проблемы, что кто-то кого не любит или не воспринимает... Я говорю об этом заранее, чтобы потом не было вопросов. Давайте разберемся, что важнее - Лига наций или молодежный Евро. Это шанс для целого поколения молодых футболистов. Потом я не хочу слушать отмазки, что кто-то кому-то не позвонил, не подошел. Понимаю, что может быть конкуренция, кто-то не любит кого-то, но нужно думать о футболе украинском».

«Посмотрим, как на это отреагируют. У нас есть игроки, которые могут выполнить задачу выйти на Евро», - считает Цыганык.

Ранее Украина U-21 лишь дважды выходила в финальную часть Евро.