Томас ТУХЕЛЬ: «Конфликт с Конте? Я смеялся над собой»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель вспомнил свой конфликт с наставником «Тоттенхэма» Антонио Конте:

«Конечно, мы смеемся над этим. Очень важно уметь посмеяться над собой. Я смеялся в раздевалке, потому что матч был в разгаре, и для меня ситуация выглядела не такой уж плохой. Это было рукопожатие. Это было слишком тяжелое рукопожатие, я признаю, но ничего страшного не произошло.

По крайней мере, с моей стороны. Он разговаривал со мной на итальянском. Я никогда не узнаю, оскорбляли ли мы друг друга. Я думаю, что все было бы очень, очень быстро закончено, если бы вокруг нас не было 20 человек, из-за которых все выглядело гораздо хуже, чем это было на самом деле. Вы правы. Если у вас произошла такая реакция, вы должны жить с реакцией на это. Конечно, я смеялся над собой».