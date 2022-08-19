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Украина. Премьер лига
19 августа 2022, 17:29 | Обновлено 19 августа 2022, 18:04
2280
0

Не в Киеве. Динамо определилось, где проведет первый матч сезона УПЛ

Матч пройдет во Львове

19 августа 2022, 17:29 | Обновлено 19 августа 2022, 18:04
2280
0
Не в Киеве. Динамо определилось, где проведет первый матч сезона УПЛ
ФК Динамо Киев

«Динамо» матч 2-го тура чемпионата Украины против «Днепра-1» проведет во Львове. Игра пройдет на Арене-Львов 28 августа, начало в 17:00.

Это будет первая игра киевлян в новом сезоне чемпионата Украину. Встречу 1-го тура перенесли из-за участия «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов.

«Динамо» и «Днепр-1», которые осенью будут участвовать в еврокубках, сейчас базируются в Польше и Словакии соответственно.

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Источник ФК Динамо Киев
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