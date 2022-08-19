Франция19 августа 2022, 17:02 | Обновлено 19 августа 2022, 17:11
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ВИДЕО. МЮ следит за Бущаном, Малиновский и Франция, ставим на Севилью
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
19 августа 2022, 17:02 | Обновлено 19 августа 2022, 17:11
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1. Скауты Манчестер Юнайтед наблюдали за Бущаном
2. Французский топ-клуб работает над трансфером Малиновского
3. Динамо Киев интересуется шведским форвардом Леха
4. Прогноз на матч Севилья – Вальядолид
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