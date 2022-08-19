Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. МЮ следит за Бущаном, Малиновский и Франция, ставим на Севилью
Франция
19 августа 2022, 17:02 | Обновлено 19 августа 2022, 17:11
152
0

ВИДЕО. МЮ следит за Бущаном, Малиновский и Франция, ставим на Севилью

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

19 августа 2022, 17:02 | Обновлено 19 августа 2022, 17:11
152
0
ВИДЕО. МЮ следит за Бущаном, Малиновский и Франция, ставим на Севилью
Getty Images/Global Images Ukraine
 

1. Скауты Манчестер Юнайтед наблюдали за Бущаном
2. Французский топ-клуб работает над трансфером Малиновского
3. Динамо Киев интересуется шведским форвардом Леха
4. Прогноз на матч Севилья – Вальядолид

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

По теме:
ВИДЕО. Когда бой Ломаченко, возвращение Уайлдера, ставим на Днепр-1
Черкашин VS Венегас Мл.. Дебютный бой украинца в США
ВИДЕО. Довбик едет в Италию, у Романчука золото, ставим на Динамо
Parimatch ставка дня новости букмекеров видеоновости
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Конфликт с тренером. Стало известно, почему Малиновский покинет Аталанту
Футбол | 18 августа 2022, 22:34 5
Конфликт с тренером. Стало известно, почему Малиновский покинет Аталанту
Конфликт с тренером. Стало известно, почему Малиновский покинет Аталанту

Информация о трансфере украинца появилась не просто так

Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Бокс | 19 августа 2022, 05:40 3
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой

Бой-реванш состоится вечером 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия

Источник: Черноморец подписал Александра Гладкого
Футбол | 19.08.2022, 17:16
Источник: Черноморец подписал Александра Гладкого
Источник: Черноморец подписал Александра Гладкого
Стало известно, с каким весом Усик и Джошуа подошли к реваншу
Бокс | 19.08.2022, 15:16
Стало известно, с каким весом Усик и Джошуа подошли к реваншу
Стало известно, с каким весом Усик и Джошуа подошли к реваншу
Квартиру на Джошуа. Редкач поставил крупную сумму на победа британца
Бокс | 19.08.2022, 10:50
Квартиру на Джошуа. Редкач поставил крупную сумму на победа британца
Квартиру на Джошуа. Редкач поставил крупную сумму на победа британца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик не мог набрать 7 кг, это абсурд»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик не мог набрать 7 кг, это абсурд»
18.08.2022, 17:15 2
Бокс
Редкач оскорбил Усика в Twitter
Редкач оскорбил Усика в Twitter
18.08.2022, 05:01 15
Бокс
Класс бьет желание. Динамо проиграло Бенфике в первом матче
Класс бьет желание. Динамо проиграло Бенфике в первом матче
17.08.2022, 23:50 44
Футбол
Довбику не нужна Салернитана. Артему нужно идти к Луческу
Довбику не нужна Салернитана. Артему нужно идти к Луческу
18.08.2022, 12:53 27
Футбол
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
19.08.2022, 05:25 1
Футбол
Александр УСИК: «Мы рождены, чтобы сражаться»
Александр УСИК: «Мы рождены, чтобы сражаться»
17.08.2022, 17:41 19
Бокс
Как Роналду в МЮ стал заложником такого же помешанного, как и он сам
Как Роналду в МЮ стал заложником такого же помешанного, как и он сам
18.08.2022, 09:50 10
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «Если бы футболисты пошли воевать, то погибли бы в первый же день»
ЛУЧЕСКУ: «Если бы футболисты пошли воевать, то погибли бы в первый же день»
19.08.2022, 10:05 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности