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Украина. Премьер лига
19 августа 2022, 17:16 |
629
0

Источник: Черноморец подписал Александра Гладкого

Опытный форвард продолжит карьеру в Одессе

19 августа 2022, 17:16 |
629
0
Источник: Черноморец подписал Александра Гладкого
ФК Заря. Александр Гладкий

«Черноморец» подписал контракт с форвардом Александром Гладким. Об этом сообщает «ТаТоТаке».

Одесситы остались без профильных форвардов после того, как Назарий Русин перешел в «Зарю». Именно в луганском клубе Гладкий выступает сейчас.

В прошлом сезоне на счету Гладкого 6 голов и 4 ассиста в 20 матчах за «Зарю» во всех турнирах. Цвета луганчан он защищает с лета 2020 года. В 2018 году Гладкий уже выступал за «Черноморец».

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Александр Гладкий Черноморец Одесса Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
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Источник ТаТоТаке
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