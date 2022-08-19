Украина. Премьер лига19 августа 2022, 17:16 |
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Источник: Черноморец подписал Александра Гладкого
Опытный форвард продолжит карьеру в Одессе
19 августа 2022, 17:16 |
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«Черноморец» подписал контракт с форвардом Александром Гладким. Об этом сообщает «ТаТоТаке».
Одесситы остались без профильных форвардов после того, как Назарий Русин перешел в «Зарю». Именно в луганском клубе Гладкий выступает сейчас.
В прошлом сезоне на счету Гладкого 6 голов и 4 ассиста в 20 матчах за «Зарю» во всех турнирах. Цвета луганчан он защищает с лета 2020 года. В 2018 году Гладкий уже выступал за «Черноморец».
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