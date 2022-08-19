Анастасия Савчук собирает средства для харьковских волонтеров
Известная украинская спортсменка проводит благотворительный аукцион в поддержку родного города
Двукратная бронзовая призерка Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по синхронному плаванию, заслуженный мастер спорта Анастасия Савчук решила собрать средства для харьковских волонтеров, которые сейчас заботятся в городе о более чем тысячe животных.
На своей странице в Инстаграм Савчук запустила благотворительный аукцион, на который выставила интересные для поклонников спорта лоты. Это сразу две футболки сборной Украины по синхронному плаванию по экипировке к Олимпийским играм и чемпионату мира, игрушка-талисман с чемпионата мира по водным видам спорта-2019, которую Анастасии вручили во время ее награждения золотой наградой, и карточка с автографом чемпионки.
Стартовая цена лота - 2000 гривен, а сам аукцион продлится до 22 августа до 21:00. Желающим принять участие в благотворительном аукционе нужно оставить свой комментарий под соответствующим постом с указанием суммы ставки.
Победителем и обладателем сразу всех лотов от прославленной украинской спортсменки синхронного плавания станет тот, чья ставка будет последней на момент завершения аукциона.
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