Овчаренко 3-ю неделю подряд не может выйти в полуфинал турниров
Украинский теннисист проиграл в четвертьфинале грунтового фьючерса в Швейцарии
Украинский теннисист Александр Овчаренко (АТР 432) не смог выйти в полуфинал грунтового турнира в Муттенце (Швейцария). В 1/4 финала он проиграл Маттео Мартино (Франция, ATP 390).
ITF M25 Муттенц (Швейцария). Грунт. 1/4 финала
Александр Овчаренко (Украина) – Маттео Мартино (Франция) – 6:7 (6:8), 1:6
Стоит отметить, что в первом сете Овчаренко отыгрался с 5:3, дошел до тай-брейка, где отыгрался со счета 5:2 на 5:6, тем самым заработав сет-поинт. Но, увы, проиграл три поинта подряд.
Это третий турнир подряд для Александр, в котором он останавливается на стадии четвертьфинала. До этого он играл в Падуе (Италия) и Нови-Саде (Сербия).
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