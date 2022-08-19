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  4. Овчаренко 3-ю неделю подряд не может выйти в полуфинал турниров
ITF
19 августа 2022, 15:49 |
18
0

Овчаренко 3-ю неделю подряд не может выйти в полуфинал турниров

Украинский теннисист проиграл в четвертьфинале грунтового фьючерса в Швейцарии

19 августа 2022, 15:49 |
18
0
Овчаренко 3-ю неделю подряд не может выйти в полуфинал турниров
Instagram. Александр Овчаренко

Украинский теннисист Александр Овчаренко (АТР 432) не смог выйти в полуфинал грунтового турнира в Муттенце (Швейцария). В 1/4 финала он проиграл Маттео Мартино (Франция, ATP 390).

ITF M25 Муттенц (Швейцария). Грунт. 1/4 финала

Александр Овчаренко (Украина) – Маттео Мартино (Франция) – 6:7 (6:8), 1:6

Стоит отметить, что в первом сете Овчаренко отыгрался с 5:3, дошел до тай-брейка, где отыгрался со счета 5:2 на 5:6, тем самым заработав сет-поинт. Но, увы, проиграл три поинта подряд.

Это третий турнир подряд для Александр, в котором он останавливается на стадии четвертьфинала. До этого он играл в Падуе (Италия) и Нови-Саде (Сербия).

 

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Украинский теннисист не смог выйти в полуфинал грунтового фьючерса
ITF Муттенц Александр Овчаренко
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Источник Sport.ua
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