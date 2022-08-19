Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Это не будет тот футбол, к которому мы привыкли»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Игор Йовичевич рассказал о возвращении в Киев, подготовке к сезону, ожидании старта в Премьер-лиге, долге перед украинскими военными и болельщиками.

– Игор, с возвращением в Украину! Какие эмоции испытываете, оказавшись снова здесь?

– Хорошо, снова приехал домой. Украина – мой второй дом. Прекрасно себя чувствую здесь, в условиях, которые позволят нам работать спокойно, на хороших полях, в свободном Киеве. Получили удовольствие, так что все в порядке, и мы можем готовиться к началу чемпионата.

– Чем занимались, как только приехали в Киев?

– Естественно, что фокус на чемпионате. Матч с «Металлистом 1925» уже скоро – мы должны готовиться, должны концентрироваться, необходимо целенаправленно подойти и ментально, и тактически к первому туру. Очень большой вызов. Для нас важно начать с победы в первом туре, чтобы новая команда, молодые игроки получили уверенность. Только через победы чувствуем себя хорошо. Важно для нас перенести на поле те задумки, над которыми мы в последний месяц работали. Конечно, еще рано, но мы обязаны расти быстро как команда, молодые игроки должны как личности персонально совершенствоваться и понимать, что они сейчас лидеры, что фокус на украинскую команду. И мы будем работать каждый день, чтобы соответствовать ожиданиям наших болельщиков и целям, которые руководство ставит перед нами.

– Уже состоялась первая тренировка после сборов. Какой она была и на что направлена работа?

– Это втягивающая тренировка. После такой долгой дороги, которая у нас была, после самолета, поезда, автобуса... Очень много времени отняла дорога, и была втягивающая тренировка с акцентом на тактике. И это уже подготовка к «Металлисту 1925». Есть несколько сегментов, которых нам, возможно, не хватало в последних матчах, и их надо улучшить. Мы объяснили игрокам, как необходимо использовать пространство, что нам надо делать, чтобы еще лучше заходить в последнюю треть поля и быть еще острее при завершении атак. Показали это через видеотеорию, провели работу, – и это один из моментов, которые принесут нам пользу в игре против «Металлиста 1925».

– Вы впервые на базе «Шахтера» в Святошино. Как вам условия?

– Как я уже сказал это Пятову, Кривцову, Матвиенко и Степаненко, здесь очень семейная атмосфера. Очень уютно, лес, два хороших поля. Газон выглядит как гибридный, хотя мне сейчас сказали, что здесь 98% травы. Идеальное поле. Все, что нам необходимо, мы здесь имеем. Так что эти 10 дней, пока будем тут, можем думать только о матче.

– Вы скучали по УПЛ?

– Чрезвычайно. А кто не скучал по футболу вообще? Долгое время нам этого не хватало, наблюдали за другими темами, внешними и общественными факторами. Потому что, в первую очередь, мы – люди. Человек хочет быть свободным, иметь право на мир. А нам сейчас не удается быть свободными, спокойно перемещаться по городу – все время смотришь в небо, всегда есть внутреннее волнение. Но благодаря нашим военным, которые бьются за всех нас, за то, чтобы мы могли мирно и свободно перемещаться по Киеву и другим городам Украины, – благодаря им мы сейчас можем говорить и о футболе. Так что мы через нашу часть – спортивную, футбольную – будем стараться отблагодарить военных за ту силу, которую они нам дают. Лично я говорю им огромное спасибо и большой респект. Знаю, что все они – болельщики. Кто-то болеет за «Шахтер», кто-то за «Динамо», кто-то за другие команды. И мы постараемся давать им много радости, чтобы они на миг отвлекались от своих забот.

– К слову о болельщиках. В Украине матчи будут проходить без зрителей. Насколько сильно вам их будет не хватать?

– Абсолютно. Это как, знаете, сад без цветов. Когда смотришь на трибуны, а болельщиков там нет – это футбол без души. В футбол играют для зрителей, и это не будет тот футбол, к которому мы привыкли. Не будет эмоций, не будет мотивации... Они тебя заводят, ведь когда не идет игра, когда посмотришь на трибуны, а от них есть критика или похвала – то начинаешь двигаться, даешь максимум, превозмогаешь собственные лимиты. Это очень важно. Футбол принадлежит зрителям и болельщикам. Конечно, мы будем отдавать себя полностью на поле, каждая команда в УПЛ будет делать максимум, ведь мы играем за всех военных, мы играем за весь украинский народ. Да, мы играем и за очки, потому что каждая команда хочет выигрывать, но в данный момент, при всем уважении к футболу, это все немного в стороне. Временная политическая ситуация играет ключевую роль. Но все равно я являюсь тренером и требую от своей команды победы. Болельщики требуют от нас победы. И мы будем по-спортивному биться за каждое очко и за каждый кусочек поля.