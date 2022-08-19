Испания19 августа 2022, 13:03 |
98
0
Реал отдал в аренду в Жирону 20-летнего бразильца Рейниера
Бывший игрок «Боруссии» попробует себя в Ла Лиге
19 августа 2022, 13:03 |
98
0
Мадридский «Реал» объявил о трансфере атакующего полузащитника Рейниера.
20-летний бразилец, который этим летом вернулся из аренды в «Боруссии Д», продолжит карьеру в «Жироне», которая сражается в Примере.
«Реал» купил Рейниера два года назад у «Фламенго» за 30 миллионов евро. Бразилец провел два года в «Боруссии Д» на правах аренды, где сыграл 39 матчей и забил 1 гол.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 августа 2022, 12:53 27
Обозреватель Sport.ua – о выборе, который стоит перед форвардом сборной Украины
Футбол | 19 августа 2022, 10:51 5
Пока итальянский и украинский клубы далеки от соглашения
Футбол | 19.08.2022, 10:33
Футбол | 18.08.2022, 13:34
Футбол | 18.08.2022, 21:38
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.08.2022, 22:12 1
17.08.2022, 16:07 5
17.08.2022, 20:54 21
18.08.2022, 05:01 14
18.08.2022, 13:50
17.08.2022, 11:52 82
18.08.2022, 22:34 4
17.08.2022, 22:43 7