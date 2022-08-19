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Испания
19 августа 2022, 13:03 |
98
0

Реал отдал в аренду в Жирону 20-летнего бразильца Рейниера

Бывший игрок «Боруссии» попробует себя в Ла Лиге

19 августа 2022, 13:03 |
98
0
Реал отдал в аренду в Жирону 20-летнего бразильца Рейниера
Getty Images/Global Images Ukraine. Рейниер

Мадридский «Реал» объявил о трансфере атакующего полузащитника Рейниера.

20-летний бразилец, который этим летом вернулся из аренды в «Боруссии Д», продолжит карьеру в «Жироне», которая сражается в Примере.

«Реал» купил Рейниера два года назад у «Фламенго» за 30 миллионов евро. Бразилец провел два года в «Боруссии Д» на правах аренды, где сыграл 39 матчей и забил 1 гол.

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Источник ФК Реал Мадрид
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