Реал отдал в аренду в Жирону 20-летнего бразильца Рейниера

Мадридский «Реал» объявил о трансфере атакующего полузащитника Рейниера.

20-летний бразилец, который этим летом вернулся из аренды в «Боруссии Д», продолжит карьеру в «Жироне», которая сражается в Примере.

«Реал» купил Рейниера два года назад у «Фламенго» за 30 миллионов евро. Бразилец провел два года в «Боруссии Д» на правах аренды, где сыграл 39 матчей и забил 1 гол.